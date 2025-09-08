Quando la prossima partita tra Sinner e Alcaraz? Gli scontri diretti previsti fino a novembre: ipotesi Coppa Davis

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono affrontati cinque volte nel corso di questa stagione, sempre in finale: lo spagnolo ha prevalso in quattro occasioni (Internazionali d’Italia, Roland Garros, Masters 1000 di Cincinnati e US Open), mentre l’italiano ha dettato legge a Wimbledon. L’iberico ha anche scalzato il fuoriclasse altoatesino da numero 1 del mondo dopo essersi imposto nell’ultimo Slam della stagione e con il successo conseguito sul cemento di Flushing Meadows a New York si è issato sul 10-5 per quanto concerne i precedenti sul circuito maggiore.

Il testa a testa tra i due fenomeni attuali del tennis internazionale sta affascinando tutti gli appassionati ed è ormai diventata un’abitudine, come testimoniano i tre atti conclusivi di fila a livello di Slam. Quando si potrebbero trovare nuovamente uno di fronte all’altro? Sinner e Alcaraz si sfideranno esclusivamente in eventuali finali nei prossimi mesi, visto che sono rispettivamente al secondo e al primo posto del ranking ATP, risultando insuperabili per parecchio tempo dal tedesco Alexander Zverev e da tutti gli altri pretendenti alle posizioni di vertice.

La prima occasione utile è al Masters 1000 di Shanghai, che si concluderà domenica 12 ottobre sul cemento della località cinese. In precedenza, infatti, i due rivali seguiranno un calendario diverso: a fine settembre l’azzurro parteciperà al torneo ATP 500 di Pechino, mentre in contemporanea l’iberico sarà impegnato nelle kermesse di eguale livello a Tokyo. Attenzione alla possibile sfida nell’ambito del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo esibizione previsto a Riad (Arabia Saudita) dal 15 al 18 ottobre: lo scorso anno Sinner si impose in finale portando a casa un assegno da sei milioni di dollari.

Domenica 2 novembre, invece, si potrebbe materializzare il confronto al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Prima del torneo sul cemento della capitale francese, che inizierà il 27 ottobre, sono previsti gli ATP 500 di Vienna e Basilea nella settimana che va dal 20 al 26 ottobre: Sinner ha annunciato questa mattina che giocherà in Austria, mentre al momento lo spagnolo non risulta iscritto a nessuno dei due tornei.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz potrebbero poi trovarsi di fronte nella semifinale o nella finale delle ATP Finals a Torino (la fase a eliminazione diretta è prevista nel weekend del 15-16 novembre dopo il tradizionale round robin del torneo riservato agli otto migliori tennisti della stagione) e successivamente in Coppa Davis (18-23 novembre a Bologna). La Spagna non è ancora qualificata ai quarti di finale e dovrà meritarsi il pass battendo la Danimarca il prossimo fine settimana, inoltre non è detto che Sinner partecipi all’evento dopo aver alzato al cielo l’Insalatiera nelle ultime due edizioni insieme ai compagni di squadra.

CALENDARIO PROSSIME POSSIBILI SFIDE SINNER-ALCARAZ

12 ottobre Finale Masters 1000 di Shanghai

15-18 ottobre Six Kings Slam (torneo esibizione a Riad)

2 novembre Finale Masters 1000 di Parigi-Bercy

15-16 novembre Semifinale o Finale ATP Finals a Torino

18-23 novembre Coppa Davis a Bologna (Finals, dai quarti alla finale)