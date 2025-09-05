Classifica Vuelta a España 2025, tredicesima tappa: Almeida guadagna con gli abbuoni, Pellizzari rimonta 4 posizioni!

Il ribattezzato Mostro ha spaventato i corridori in chiusura della tredicesima tappa della Vuelta di Spagna 2025: il micidiale Angliru, una delle salite più dura d’Europa con i suoi 12,4 chilometri al 9,8% di pendenza media, ha fatto da arbitro all’avvincente lotta per il podio tra gli atleti di riferimento in terra iberica.

Il portoghese Joao Almeida ha impostato un ritmo decisamente convincente, con cui ha progressivamente staccato diversi big, a cominciare dall’australiano Jai Hindley e dal britannico Tom Pidoc. Negli ultimi quattro chilometri il lusitano è rimasto solo insieme al danese Jonas Vingegaard, inscenando l’atteso duello per la conquista della maglia rossa.

Almeida ha dettato il passo, Vingegaard non ha mostrato la minima crepa di cedimento. I due protagonisti sono giunti insieme sul traguardo, il portoghese ha avuto la meglio e ha recuperato quattro secondi al danese grazie agli abbuoni. Hindley ha lasciato sul piatto 28 secondi, lo statunitense Sepp Kuss ha chiuso a 30”, l’austriaco Felix Gall a 52”.

Giulio Pellizzari si è reso protagonista di una bella rimonta e ha tagliato il traguardo in sesta piazza con un distacco di 1’11” dal vincitore, precedendo di cinque secondi Pidcock e lo statunitense Matthew Riccitello, recuperando così quattro posizioni in classifica generale. Giulio Ciccone è andato in difficoltà, ma guadagna un piazza e ora si trova in ottava posizione in graduatoria.

Jonas Vingegaard indossa la maglia rossa di leader della classifica generale con 46” di margine nei confronti di Almeida, poi il vuoto: Pidcock è terzo a 2’18”, Hindley quarto a 3’00”, Gall quinto a 3’15”. Ciccone ha guadagnato quattro posizioni ed è ottimo sesto a 4’01” dal leader, davanti a Riccitello e Ciccone.

Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna al termine della tredicesima tappa. Domani (sabato 6 settembre) andrà in scena la quattordicesima frazione: 136 km da Avilés a La Farrapona. Lagos de Somiedo, un arrivo in salita con gli ultimi 7,1 chilometri all’8,5% di pendenza media.

CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2025

1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 34″ 49:30:54

2 2 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG 16″ 0:46

3 3 – Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 12″ 2:18

4 8 ▲4 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 3:00

5 5 – Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 3:15

6 10 ▲4 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4:01

7 11 ▲4 Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 4:33

8 9 ▲1 Ciccone Giulio Lidl – Trek 6″ 4:54

9 4 ▼5 Træen Torstein Bahrain – Victorious 6″ 5:21

10 14 ▲4 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 5:26