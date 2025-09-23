Percorso Mondiali ciclismo 2025: il tracciato ai raggi X della gara maschile Elite. Oltre 5000 metri di dislivello

Cresce l’attesa per l’appuntamento iridato di cartello. Domenica 28 settembre in scena la prova in linea uomini élite ai Mondiali di ciclismo su strada in Ruanda, duello preannunciato tra Tadej Pogacar e Remco Evenepoel che promette davvero spettacolo. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso in terra africana.

PERCORSO

Partenza ed arrivo ovviamente a Kigali per 267,5 chilometri in totale, con addirittura 6096 metri di dislivello. Primo mini circuito da 13,6 chilometri da percorrere nove volte che propone gli strappi di Côte de Kigali Golf (800 m all’8,1%, con punte massime al 14%) e della Côte de Kimihurura (1,3 km al 6,3%, tutta in ciottolato). Poi ci si sposta verso un tratto in linea che prevede un’altra tripla ascesa con Côte de Péage (1,8 km al 5,9%), Mont Kigali (5,9 km al 6,9%, e punte che vanno addirittura al 20%) e del Mur de Kigali (400 m in pavé all’11%). Si ritorna sul circuito, che questa volta misura 15 chilometri e sarà percorso 6 volte: si ripetono le ascese fatte in precedenza.