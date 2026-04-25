Jasmin Liechti vince in solitaria il GP della Liberazione. Italia ai piedi del podio con Pegolo e Zambelli

Jasmin Liechti ha vinto la 35ma edizione del Gran Premio della Liberazione femminile, trionfando in solitaria nella classica che si svolge come da tradizione il 25 aprile. La svizzera del team Nexetis ha centrato il successo più importante della carriera, facendo la differenza sul circuito delle Terme di Caracalla a Roma e vincendo per distacco dopo 96 chilometri di gara.

La 23enne elvetica ha preceduto al traguardo la teenager tedesca Magdalena Leis (UAE Development Team), staccata di 18″, mentre la neerlandese Nina Kessler (Nexetis) ha centrato il terzo posto regolando il gruppo inseguitore a 40″ dalla vincitrice. Ai piedi del podio le migliori italiane, con la diciannovenne Chantal Pegolo (Isolmant-Premac-Vittoria) quarta e la diciottenne Giulia Zambelli (Biesse-Carrera) quinta.

Italia che piazza in top10 anche Andrea Casagranda (Vini Fantini – BePink) al nono e Giada Silo (UAE Development Yeam) al decimo posto. Nel pomeriggio entrerà nel vivo anche la gara maschile del Gran Premio della Liberazione 2026, sempre sulle strade della capitale.