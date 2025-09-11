Chi affronta Zaynab Dosso ai Mondiali? Le avversarie nella batteria dei 100 metri, corsia, tempi, orario, tv

Ci sarà anche Zaynab Dosso tra i 25 azzurri impegnati sabato 13 settembre nella prima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di atletica a Tokyo. La stella della velocità femminile italiana comincerà il suo percorso nella rassegna iridata con le batterie dei 100 metri, in cui dovrà subito correre forte per ottenere il passaggio del turno e accedere alle semifinali.

La vice-campionessa mondiale in carica dei 60 metri, già bronzo europeo sui 100 a Roma nel 2024, troverà nella sua batteria almeno quattro avversarie di alto livello che renderanno più difficile l’obiettivo qualificazione (avanzano le prime tre di ogni heat ed i migliori tre tempi di ripescaggio). Dosso vanta uno stagionale di 11.07 e non è mai scesa sotto gli 11 secondi a differenza dell’americana Kayla White (10.84), della trinidegna Leah Bertrand (10.92) e della liberiana Destiny Smith-Barnett (10.99 di personal best). Attenzione anche alla temibile britannica Amy Hunt (11.02).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, le avversarie ed il numero di corsia di Zaynab Dosso nella batteria dei 100 metri ai Mondiali di Tokyo. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

STARTLIST BATTERIA ZAYNAB DOSSO MONDIALI

Corsia 1: Rori Lowe (Honduras: personale 11.54, stagionale 11.78)

Corsia 2: Edna Ngandula (Zambia: 11.91)

Corsia 3: Viktoria Forster (Slovacchia: 11.19, 11.19)

Corsia 4: Zaynab Dosso (Italia: 11.01, 11.07)

Corsia 5: Kayla White (Stati Uniti: 10.84, 10.84)

Corsia 6: Leah Bertrand (Trinidad e Tobago: 10.92, 10.92)

Corsia 7: Amy Hunt (Gran Bretagna: 11.02, 11.02)

Corsia 8: Destiny Smith-Barnett (Liberia: 10.99, 11.11)

Corsia 9: Gorete Semedo (São Tomé e Príncipe: 11.27, 11.27)

QUANDO CORRE ZAYNAB DOSSO IN BATTERIA AI MONDIALI

Sabato 13 settembre

Ore 12.30 100 metri, sesta batteria – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ZAYNAB DOSSO BATTERIA MONDIALI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.