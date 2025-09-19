Charles Leclerc non si fida: “Giornata positiva ma le McLaren si sono nascoste”

Charles Leclerc è soddisfatto al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Baku, infatti, la Ferrari ha vissuto uno dei venerdì migliori della propria stagione, con le SF-25 che hanno dimostrato di approcciare nel migliore dei modi al particolare lay-out del tracciato che si affaccia sul Mar Caspio.

Il più veloce della FP2 è stato Lewis Hamilton in 1:41.293 con 74 millesimi di vantaggio proprio su Charles Leclerc, mentre è terzo George Russell a quasi mezzo secondo (+0.477). Quarto Andrea Kimi Antonelli a 486 millesimi, quinto Oliver Bearman a 598, mentre è sesto il vincitore di Monza, Max Verstappen, a 609. Settimo Liam Lawson a 696 millesimi, ottavo Esteban Ocon a 874, quindi nono Alexander Albon a 884, con Lando Norris che chiude la top10 a 906 dopo aver “baciato” il muretto in uscita di curva 4.

Al termine della giornata di lavoro, il pilota monegasco ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di F1.com: “La giornata ê stata positiva. La macchina è andata bene ma penso che ci sia ancora potenziale da estrarre. Il mio giro veloce, dopotutto, non è stato niente di trascendentale”.

Il nativo di Monte-Carlo prosegue nella sua analisi: “Siamo partiti bene, ma tutto ruoterà attorno alle prestazioni delle McLaren Che oggi tra problemi e intenzione di nascondersi, non hanno fatto vedere il loro reale potenziale. La sensazione che tutti saremo molto vicini”.