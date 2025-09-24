Carlos Alcaraz chiarisce: “Sono a Tokyo non per evitare Sinner anzi…Pronto ai cambiamenti che apporterà”

Domani, nella mattinata italiana, Carlos Alcaraz farà il proprio esordio nell’ATP500 di Tokyo (Giappone). Sul cemento nipponico, lo spagnolo affronterà l’argentino Sebastian Baez e sarà la prima occasione per vedere all’opera l’iberico in un torneo ufficiale dopo aver conquistato la vetta della classifica mondiale e scavalcato Jannik Sinner.

Il successo di Carlitos nella finale degli US Open è stato decisivo. Una prestazione straordinaria di Alcaraz, capace di sciorinare un tennis stellare nell’atto conclusivo a Flushing Meadows. Per questo motivo, Sinner nella conferenza post-match aveva annunciato di apportare alcuni cambiamenti nel suo tennis in vista della prossima sfida contro il murciano.

Un argomento di cui ha parlato nella capitale nipponica il n.1 ATP: “Mi aspetto che cambierà qualcosa in vista della prossima partita. È la stessa cosa che ho fatto io quando ho perso contro di lui un paio di volte. Devo essere concentrato e pronto. Vedremo in futuro quante volte giocherò contro Jannik e in quali circostanze ci troveremo. Ma penso che al momento stia andando alla grande“, ha dichiarato Alcaraz.

Un confronto a distanza, dal momento che Sinner sarà a Pechino. A questo proposito, gli è stato chiesto se abbia voluto evitare di incontrarlo: “Non è un sollievo per me evitarlo a essere onesti perché a me piace giocare contro di lui. Lui mi obbliga ad aumentare il mio livello e mi aiuta a diventare un giocatore migliore. Amo questo. Ho scelto di giocare a Tokyo, in un posto diverso, perché non sono mai stato qui e avevo voglia di farlo. Inoltre, mi sembra una buona cosa giocare contro altri avversari“.

In conclusione, ha aggiunto: “Dico sempre che il mio obiettivo nel tennis è cercare di essere allo stesso tavolo delle leggende o dei migliori giocatori della storia, ma non è qualcosa a cui sto pensando in questo momento. Ho già raggiunto grandi traguardi a soli 22 anni, ma non so quanti tornei riuscirò a vincere in futuro. Quindi penso che sia qualcosa a cui devo prestare attenzione ogni giorno, ai dettagli di tutto, allenandomi bene e vedremo in futuro. Quello che sto pensando in questo momento è di fare le cose buone che ho fatto finora, seguendo la strada giusta. Sto provando a essere il miglior giocatore e la persona migliore che posso essere ogni giorno“.