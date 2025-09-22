Calendario Ryder Cup 2025: orari giornalieri, dove vederla in tv e streaming

Ci siamo: entriamo nella settimana della Ryder Cup 2025. Sarà lo Stato di New York, con il Bethpage Black Course di Farmingdale, uno dei campi più celebri al mondo, a ospitare la manifestazione che a ogni biennio mette di fronte l’Europa e gli Stati Uniti. Niente soldi in palio, ma non importa fondamentalmente a nessuno.

L’Europa presenta praticamente lo stesso blocco, o quasi, che Luke Donald portò a un roboante successo due anni fa al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, appena a est di Roma. Keegan Bradley, invece, ha effettuato qualche scelta a sorpresa per tentare di portare Scottie Scheffler e compagni alla riconquista del trofeo più ambito del golf. Si ritorna nel newyorkese a trent’anni da Oak Hill, dove l’Europa vinse 14,5-13,5 e Costantino Rocca si concesse il lusso di una buca in uno.

La Ryder Cup 2025 si terrà da venerdì 26 a domenica 28 settembre. Diretta tv integrale tra Sky Sport Uno (ampio spazio) e Sky Sport Golf (dalla prima all’ultima buca). In streaming ci saranno SkyGo e Now.

CALENDARIO RYDER CUP 2025

Venerdì 26 settembre

Ore 13:00 Prima giornata (foursome e fourball) – Diretta tv su Sky Sport Uno (e Sky Sport Golf

Sabato 27 settembre

Ore 13:00 Seconda giornata (foursome e fourball) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Golf

Domenica 28 settembre

Ore 14:30 Terza giornata (12 match singoli) – Diretta tv Sky Sport Uno e Sky Sport Golf

PROGRAMMA RYDER CUP 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Golf (206)

Diretta streaming: SkyGo, Now