Golf, Armitage resta al comando dell’Open di Francia a metà gara. Bene Migliozzi e De Leo

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nello storico appuntamento settimanale. Siamo infatti giunti a metà gara nell’Open di Francia (montepremi 3.250 milioni di dollari), secondo più antico torneo del Vecchio Continente nato nel lontano 1906. Al termine della seconda tornata resta al comando Marcus Armitage con -10.

In seconda posizione troviamo l’australiano Lee Min Woo ed il danese Jeff Winther. Quest’ultimo è il migliore di giornata grazie ad uno straordinario -8 che gli consente di scalare ben 69 posizioni. Quarta piazza a -6 per il quintetto composto dai francesi Ko Jeong-Weon ed Adrien Saddier, dagli svedesi Jens Dantorp e Mikael Lindberg, ed infine dal nostro Gregorio De Leo. L’azzurro è bravo a ricalcare il round da -3 messo a segno ieri nonostante il doppio bogey commesso alla buca 5.

Sul percorso par 71 del Golf de Saint-Nom-La-Brèteche dell’omonima città francese le buone notizie per il golf italiano continuano grazie a Guido Migliozzi, che chiude la top ten con -5 in nona posizione in compagnia degli americani Mikael Kim e Brooks Koepka, dell’australiano Elvis Smylie, dell’inglese Tod Clements, del tedesco Freddy Schott e del danese Niklas Norgaard. Classifica cortissima con 62 golfisti capaci di virare con punteggi al di sotto del par.

Sorride anche Francesco Laporta, buon 16° con il punteggio di -4 ed in piena lotta per un piazzamento di rilievo. Nulla da fare invece per Andrea Pavan, eliminato a causa del complessivo +2. Appena 63esimo e salvo per un solo colpo Dan Bradbury. L’inglese, vincitore della passata edizione, ha archiviato i primi due round alla pari con il par. Domani spazio al terzo round che ci proietterà nelle fasi calde del fine settimana e servirà a sgranare le ristrette maglie della classifica.