Calendario Europei basket 2025 oggi: orari partite 1° settembre, dove vederle in tv e streaming

Inizia la seconda settimana di Eurobasket 2025 e a Tampere, in Finlandia, e a Riga, in Lettonia, quarto turno di partite per i gironi A e B. È il momento clou della prima fase, con ogni partita che è ancora più decisiva, soprattutto per chi è inciampato nella prima parte del torneo

Si parte da Tampere, in Finlandia, alle 12.30 con Svezia-Montenegro, sfida da dentro o fuori per i montenegrini, ancora a caccia della prima vittoria, mentre un successo darebbe agli svedesi la quasi matematica certezza di aver conquistato gli ottavi di finale. Alle 13.45, a Riga, in Lettonia, è la volta di Estonia-Turchia, con i turchi già qualificati ma che puntano al primo posto finale nel girone, mentre per gli estoni è un match fondamentale nella corsa al terzo o quarto posto finale. Si torna a Tampere alle 15.30, quando in campo scenderanno Germania e Gran Bretagna, con i tedeschi che puntano alla quarta vittoria su quattro, con i britannici che sembrano le vittime sacrificali.

Alle 17.00, a Riga, è la volta dei padroni di casa della Lettonia che affrontano il Portogallo, con i ragazzi di Luca Banchi favoriti alla vigilia, ma che non possono permettersi passi falsi in un girone con la classifica molto corta. Alle 19.30, di nuovo in Finlandia, è la volta dei padroni di casa che affrontano la Lituania, due squadre virtualmente già ai playoff, ma con entrambe che vogliono garantirsi la miglior posizione possibile nel girone. Si finisce alle 20.15 a Riga, dove si gioca Serbia-Cechia, altro match sulla carta a senso unico a favore dei serbi.

La sesta giornata degli Europei 2025 di basket godrà in toto della copertura streaming di DAZN, mentre per quanto concerne Sky Sport vi sarà la trasmissione col canale Sky Sport Basket (205) di Germania-Gran Bretagna e di Serbia-Repubblica Ceca; in streaming su SkyGo e su NOW relativamente a queste due partite menzionate.

EUROPEI BASKET 2025 – PROGRAMMA LUNEDì 1 SETTEMBRE

12.30 Svezia vs Montenegro – Diretta streaming su DAZN.

13.45 Estonia vs Turchia – Diretta streaming su DAZN.

15.30 Germania vs Gran Bretagna – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

17.00 Lettonia vs Portogallo – Diretta streaming su DAZN.

19.30 Finlandia vs Lituania – Diretta streaming su DAZN.

20.15 Serbia vs Repubblica Ceca – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.