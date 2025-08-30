Europei basket 2025: la classifica del girone dell’Italia. Passo importante verso il 2° posto con la differenza canestri

Dopo due delle cinque giornate in programma, il gruppo C si conferma il più incerto ed equilibrato tra i quattro raggruppamenti dei Campionati Europei 2025 di basket maschile. La Grecia è l’unica a punteggio pieno e guida la classifica in solitaria, Cipro ha perso come da pronostico le prime due partite mentre le altre quattro squadre sono appaiate con un successo a testa.

Saranno con ogni probabilità proprio Italia, Spagna, Georgia e Bosnia a contendersi gli altri tre pass per gli ottavi di finale alle spalle della Grecia, ormai già lanciata verso una comoda qualificazione alla fase a eliminazione diretta e con ottime chance di ottenere il primo posto nel girone. Ricordiamo che vengono promosse al turno successivo di Eurobasket le prime quattro di ogni raggruppamento, con la Pool C che si incrocia agli ottavi con il gruppo D in cui figurano Francia, Polonia, Israele, Belgio, Slovenia e Islanda (in ordine di graduatoria provvisoria).

Gli Azzurri, dopo aver perso al debutto con la Grecia di Giannis Antetokounmpo, si è riscattata prontamente a Limassol battendo la Georgia 78-62 con un +16 potenzialmente molto importante nell’ottica di un’eventuale classifica avulsa per una posizione tra la seconda e la quinta. Il percorso della Nazionale guidata da coach Pozzecco proseguirà domani contro la Bosnia in uno scontro diretto fondamentale, poi martedì 2 settembre con la Spagna ed infine giovedì 4 settembre contro i padroni di casa ciprioti.

CLASSIFICA GIRONE ITALIA EUROPEI BASKET 2025

1. Grecia 2 vittorie (+36 nella differenza canestri)

2. Spagna 1 vittoria (+7 nella differenza canestri e 157 punti segnati)

3. Italia 1 vittoria (+7 nella differenza canestri e 144 punti segnati)

4. Bosnia 1 vittoria (+6 nella differenza canestri)

5. Georgia 1 vittoria (-2 nella differenza canestri)

6. Cipro 0 vittorie (-54 nella differenza canestri)