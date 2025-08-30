Basket, vittorie nette per Finlandia, Portogallo e Spagna agli Europei. Successo di misura della Polonia su Israele

Sabato ad EuroBasket 2025 che si completa in questi minuti con le ultime quattro partite di una giornata lunghissima tra i quattro gironi, con anche la vittoria dell’Italia contro la Georgia: ecco quanto accaduto questa sera sui parquet del ‘Vecchio Continente’.

MONTENEGRO-FINLANDIA 65-85 (Girone B – Tampere, Finlandia)

Terza vittoria nel girone per la Finlandia, che batte il Montenegro senza lasciare scampo per 65-85. Primo quarto chiuso in perfetta parità sul 23-23, con la Nazionale finnica che scappa nel secondo parziale da 14-24 per il vantaggio in doppia cifra all’intervallo lungo (37-47). Montenegro che accusa il colpo e cede di schianto nella ripresa (38-56), con la Finlandia che conserva il +15 alla terza sirena (52-67). Nella frazione conclusiva i balcanici tentano di avvicinarsi per riaprire la partita, ma gli avversari non si scompongono e chiudono la sfida sul punteggio di 65-85 per rispondere alla Germania e rimanere in vetta alla classifica del raggruppamento.

TOP SCORER

Montenegro: Slavkovic 15, Drobnjak 14, Mihailovic 9

Finlandia: Markkanen 26, Jantunen 11, Maxhuni, Nkamhoua e Salin 10

TURCHIA-PORTOGALLO 95-54 (Girone A – Riga, Lettonia)

La Turchia cala il tris e si issa al primo posto nel gruppo A piegando la resistenza del Portogallo col punteggio di 95-54. La rappresentativa turca parte bene (22-13), aumentando i giri del motore nel secondo quarto per andare addirittura a +24 prima di rientrare negli spogliatoi (51-27). Portogallo che resta al palo e non riesce a scuotersi alla ripresa delle ostilità, con la Turchia che aggiorna costantemente il massimo vantaggio toccando il +36 dopo 30’ (73-37). Con la vittoria oramai in tasca la squadra di Ergin Ataman non cala l’intensità e ritocca il margine fino al +45 (92-47), col Portogallo che non riesce nemmeno a limitare i danni e cede nettamente per 95-54 incassando così il secondo ko in tre giornate disputate.

TOP SCORER

Turchia: Sengun 20, Korkmaz e Yurtseven 14

Portogallo: Queta 15, Williams 14, Queiroz 6

POLONIA-ISRAELE 66-64 (Girone D – Katowice, Polonia)

La Polonia non trema di fronte al pubblico amico e centra il secondo successo ad EuroBasket 2025 prevalendo su Israele per 66-64. Primo quarto favorevole ai polacchi (19-14), con la squadra che gioca in casa che vola in doppia cifra di vantaggio alla pausa di metà partita (37-26). Reazione di Israele nella ripresa per riaprire il match, con gli ‘ospiti’ che trovano anche la forza di mettere la freccia alla terza sirena (48-51). Ultimo quarto che si gioca sul filo dell’equilibrio, con la Polonia che riesce a ritrovare fluidità in attacco e rimettere la freccia al momento giusto per il 66-64 con cui può esultare nell’impianto di Katowice dopo l’esordio vincente contro la Slovenia di Luka Doncic.

TOP SCORER

Polonia: Loyd 27, Ponitka 16, Olejniczak 8

Israele: Avidja 23, Carrington e Ginat 10

SPAGNA-BOSNIA ERZEGOVINA 88-67 (Girone C – Limassol, Cipro)

La Spagna non fallisce una seconda partita dopo il ko contro la Georgia nella prima giornata del girone C e stravince contro la Bosnia Erzegovina – avversaria dell’Italia domani sera – per 88-67. I campioni d’Europa in carica iniziano nel modo giusto la sfida chiudendo il primo quarto sul 24-16, con la ‘Roja’ che non trema nella frazione seguente per il 44-30 dopo 20’ di gioco. I balcanici non trovano la forza per reagire al rientro sul parquet, con gli iberici che scappano nel punteggio e si trovano a +25 alla terza sirena (72-47). Ultimo quarto di pura gestione per la Nazionale di Sergio Scariolo, che gioca con il cronometro e respinge anche gli assalti finali degli avversari per il punteggio conclusivo di 88-67 con cui può ‘vendicare’ la sconfitta di giovedì sera e guardare con fiducia al prossimo match di domani contro Cipro.

TOP SCORER

Spagna: Aldama 19, W. Hernangomez 16, Brizuela 15

Bosnia Erzegovina: Kamenjas 14, Nurkic 10, Gegic 9