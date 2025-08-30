Europei basket: vittorie per Francia e Serbia nei big-match, la Grecia batte agilmente Cipro

Prosegue il ricco pomeriggio degli Europei di basket 2025. Dopo le quattro partite iniziali, che hanno registrato i successi di Germania, Estonia, Belgio ed Italia, il programma è proseguito nel pomeriggio con altri quattro match dei Gironi A, B, C e D. Andiamo a scoprire i risultati finali.

GRAN BRETAGNA-SVEZIA 59-78 (Girone B – Tampere)

È la Svezia a vincere con scioltezza il match, battendo la Gran Bretagna con il punteggio di 59-78. Britannici ancora senza successi mentre per gli scandinavi è la prima vittoria nella competizione. Svedesi che partono subito forte con Njie ed Hakanson nel primo periodo. È la tripla di Pantzar a regalare alla Svezia il +14 prima della rimonta britannica fino al -5 di fine primo tempo. Nella ripresa però gli scandinavi accelerano trascinato da un Larsson da 23 punti. La Gran Bretagna non trova la via della rimonta e così la Svezia trova la prima vittoria del suo Europeo.

TOP SCORER Larsson 23 pt, Hesson 17 pt, Belo 14 pt, Pantzar 12 pt

FRANCIA-SLOVENIA 103-95 (Girone D – Katowice)

Seconda sconfitta consecutiva per la Slovenia che si deve arrendere alla Francia per 103-95. Seconda vittoria, invece, per i transalpini, trascinati da un Francisco da 32 punti. Primo quarto equilibratissimo e con punteggi alti, continui canestri e capovolgimenti. È la Slovenia la prima ad ottenere un vantaggio di sei punti con Hrovat ma Francisco pareggia immediatamente a quota 40. Sul finale del primo tempo la stella slovena sale in cattedra, otto punti consecutivi e +7 momentaneo. Nella ripresa riprende il braccio di ferro, con gli sloveni sempre rimontati prima del quarto finale. La parità regge fino a 4 minuti dal termine, quando Yabusele ed Okobo mettono a referto otto punti che risulteranno decisivi. La Slovenia combatte ancora ma Francisco chiude definitivamente il match, scatenando anche le polemiche dopo aver segnato un canestro a partita praticamente conclusa.

TOP SCORER Doncic 39 pt, Francisco 32, Muric 16, Prepelic 15

LETTONIA-SERBIA 80-84 (Girone A – Riga)

Continua il suo grande europeo la Serbia che batte anche l’ostica Lettonia. Match equilibrato già nel primo quarto con Jokic subito protagonista con 12 punti. I lettoni, trascinati da Porzingis, rimangono sempre in scia fino al sorpasso firmato Bertans. Il braccio di ferro delle due squadre va avanti anche nella ripresa, prima che i serbi allunghino per la prima volta oltre le dieci lunghezze, grazie a Jokic e Guduric (+11). Ultimi 10 minuti lunghissimi, con la Serbia che sfrutta al massimo i tiri liberi. La Lettonia non molla e con Kurucs si riporta pericolosamente sotto (-2). È il solito Jokic a mettere in ghiaccio la partita con i liberi finali (100% per la Serbia dalla lunetta).

TOP SCORER Jokic 39 pt, Bertans 16, Porzingis 14, Lomazs 13

CIPRO-GRECIA 69-96 (Gruppo C – Limassol)

Due su due in questo Europeo per la Grecia che, dopo l’Italia, batte nettamente anche Cipro con il punteggio di 69-96. Partita indirizzata già nel primo periodo, gli ellenici dimostrano tutta la loro superiorità anche in assenza di Giannis Antetokounmpo. Nella parte centrale del secondo periodo i padroni di casa ciprioti si riavvicinano con le triple di Tigkas e Iliadis ma la Grecia riallunga con Samodurov a fine primo tempo. Nella ripresa non c’è partita ed i greci, grazie alle percentuali da tre, raggiungono subito le 20 lunghezze di vantaggio. Negli ultimi minuti la Grecia dilaga, 69-96 il risultato finale e seconda vittoria consecutiva.

TOP SCORER Dorsey 18 pt, Mitoglu 18, Simitzis 16, Willis 15, Larentzakis 14