Calcio, poker di Israele contro la Moldavia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Francia vittoriosa contro l’Ucraina

Serata di qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio. Tante le partite andate in scena nel Gruppo I, quello dell’Italia, c’è stata la netta affermazione di Israele contro la Moldavia. A Chisinau poker di reti degli israeliani, con Peretz al 15′, Solomon al 35′, Baribo al 59′ e Gloukh al 77′ a scrivere il proprio nome sul tabellino.

Un successo che proietta al secondo posto del raggruppamento la compagine in questione, immediatamente davanti agli azzurri, ma avendo giocato una partita in più. Lo scontro diretto di lunedì 8 settembre sarà importante.

Nel Gruppo B c’è stato il successo della Svizzera contro il Kosovo (4-0), con Embolo protagonista e a segno con una doppietta, mentre tra la Slovenia e la Svezia è finita 2-2. Vipotnik ha pareggiato in piena Zona Cesarini. Nel Gruppo C rotondo successo della Grecia contro la Bielorussia: 5-1 degli ellenici al Pireo, con Karetsas, Pavlidis, Bakasetas, Kourbelis e Tzolis i realizzatori. Rete della bandiera bielorussa di Barkovski su rigore. Pari a reti inviolate, invece, tra Danimarca e Scozia.

Vittoria della Francia 2-0 contro l’Ucraina nel Gruppo D. Sul campo neutro di Wroclaw, i galletti hanno imposto la loro superiorità coi gol di Olise al 10′ e di Mbappè all’82’. Islanda dilagante nel medesimo girone contro l’Azerbaijan (5-0). In conclusione, nel Gruppo L, la Cechia si è imposta 2-0 sul campo del Montenegro, mentre la Croazia ha battuto le Isole Faroe di misura (1-0).