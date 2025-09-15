Como raggiunto in extremis dal Genoa in Serie A. Pareggio senza gol tra Verona e Cremonese

Con la conclusione dei due posticipi del lunedì va ufficialmente in archivio la terza giornata della Serie A 2025-2026 di calcio maschile, primo turno del mese di settembre dopo la finestra riservata alle nazionali. Napoli e Juventus restano le uniche due squadre del massimo campionato a punteggio pieno con 9 punti in tre partite, ma le vere rivelazioni sono sin qui Udinese e Cremonese appaiate al terzo posto con 7 punti.

I grigiorossi hanno confermato infatti la loro imbattibilità stagionale anche oggi, centrando il terzo risultato utile consecutivo dopo le due vittorie iniziali (2-1 in trasferta contro il Milan e 3-2 in casa con il Sassuolo) con un pareggio esterno a Verona. Lo 0-0 maturato al ‘Bentegodi’, soprattutto grazie alle parate di Audero per la Cremonese, regala all’Hellas il secondo punto di questa Serie A dopo la pessima sconfitta di Roma contro la Lazio.

Qualche emozione in più nel match serale tra Como e Genoa, finito comunque in parità per 1-1. Allo stadio ‘Sinigaglia’ ci pensa il giovane talento argentino Nico Paz a sbloccare la sfida con una magia al 13′, ma i padroni di casa non gestiscono bene il vantaggio nel finale e buttano via il successo, rimanendo in inferiorità numerica all’89’ per l’espulsione diretta di Ramon e facendosi riprendere al 92′ dal gol di Ekuban. La squadra di Cesc Fabregas perde quindi una grande occasione e si attesta nel gruppo delle ottave con 4 punti, mentre i liguri lasciano l’ultimo posto in classifica salendo a quota 2.