Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro 2025. Donnarumma è il miglior portiere

Nessuna sorpresa al teatro Chatelet di Parigi, lì dove sono stati assegnati i premi ai migliori calciatori del pianeta, tra cui l’ambito Pallone d’Oro. È stato il calciatore del PSG, Ousmane Dembélé, ad aggiudicarsi il riconoscimento più importante per la stagione del 2025.

Dembelé è stato uno dei protagonisti dei successi del club transalpino, a segno in Champions League, campionato e Supercoppa Europea, con 35 gol e 16 assist in tutte le competizioni. Il francese ha preceduto l’attaccante del Barcellona, Lamine Yamal, e l’altro giocatore del PSG, il portoghese Vitinha. Dembélé succede a Rodri ed è il sesto francese della storia a vincere il Pallone d’Oro: prima di lui c’erano riusciti Kopa, Platini (che ne ha vinti tre), Papin, Zidane e Benzema.

Una top-10 in cui troviamo in quarta posizione l’egiziano Mohamed Salah (Liverpool) davanti al brasiliano Raphinha (Barcellona), al marocchino Achraf Hakimi (PSG), al francese Kylian Mbappé (Real Madrid), all’inglese Cole Palmer (Chelsea), a Gianluigi “Gigio” Donnarumma (PSG/Manchester Citiy) e al lusitano Nuno Mendes (PSG).

Parlando degli altri riconoscimenti, Donnarumma ha vinto il premio del miglior portiere (premio Yashin), con Gigi Buffon a consegnare il trofeo all’estremo difensore del Manchester City, mentre Yamal ha ottenuto il premio Kopa, riservato al miglior giovane. Il tecnico spagnolo Luis Enrique è stato nominato miglior allenatore, visto quanto fatto a Parigi, e il trofeo Muller, riservato al miglior cannoniere della stagione, è andato all’attaccante dell’Arsenal, Viktor Einar Gyökeres. Il PSG ha ricevuto il premio come miglior squadra. Tra i giocatori stranieri che giocano in Serie A, troviamo Scott McTominay (18°), tra i protagonisti dello scudetto vinto dal Napoli, e Lautaro Martinez dell’Inter (20°).