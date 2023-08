Calcio, Serie A 2022-2023: Roma-Lazio 0-1. Derby capitolino deciso da Felipe Anderson

Il derby capitolino giocato alle ore 18.00 e valido per la 13ma giornata della Serie A 2022-2023 di calcio vede la Roma cedere alla Lazio per 0-1: decisivo il gol di Felipe Anderson al 29′. I biancocelesti agganciano al terzo posto della classifica l’Atalanta con 27 punti, mentre i giallorossi restano fermi a quota 25 al quinto posto.

Bisogna attendere quasi mezz’ora perché la partita si sblocchi: leggerezza in fase di disimpegno dell’ultimo uomo giallorosso, Ibanez, e la pressione di Pedro viene premiata. Il calciatore biancoceleste sottrae la palla all’avversario servendo Felipe Anderson, il quale non ha difficoltà a battere Rui Patricio in uscita disperata.

Al 34′ la risposta giallorossa: Nicolo Zaniolo prende palla al limite, entra in area e scarica la conclusione, ma la traversa gli dice di no. Nella ripresa la Roma ci prova con Smalling di testa e poi con una percussione di Zaniolo, ma a sfiorare il gol al 73′ è Felipe Anderson, la cui conclusione viene sventata dal colpo di reni di Rui Patricio.

Foto: LaPresse