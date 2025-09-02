Calendario Mondiali boxe 2025: programma dal 1° turno alla finale, orari, dove vederli in tv e streaming

I Mondiali 2025 di boxe si disputeranno a Liverpool (Gran Bretagna) dal 4 al 14 settembre. La rassegna iridata prevede la disputa dei tornei maschili e femminili, sarà il primo grande evento lungo il cammino che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove il pugilato è stato confermato nel programma dei Giochi dopo il serio rischio di esclusione.

La fase preliminare (dal primo turno ai quarti di finale) avrà luogo da giovedì 4 mercoledì 10 settembre, con due sessioni giornaliere: una nel primo pomeriggio italiano e l’altra in serata. Si osserverà un giorno di riposo e poi tra venerdì 12 e sabato 13 settembre si disputeranno le semifinali, mentre domenica 14 settembre andranno in scena le finali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2025 di boxe. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di World Boxing. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI BOXE 2025

Giovedì 4 settembre, dalle ore 12.00 alle ore 16.30: preliminari. Sul ring le categorie: 48 kg, 51 kg, 75 kg femminili; 55 kg, 65 kg, 70 kg maschili

Giovedì 4 settembre, dalle ore 19.00 alle ore 00.00: preliminari. Sul ring le categorie: 54 kg femminili, 70 kg femminili; 60 kg maschili, 80 kg maschili, 90 kg maschili

Venerdì 5 settembre, dalle ore 12.00 alle ore 16.30: preliminari. Sul ring le categorie: 57 kg femminili, 65 kg femminili; 75 kg maschili, 85 mg maschili

Venerdì 5 settembre, dalle ore 19.00 alle ore 23.30: preliminari. Sul ring le categorie: 57 kg femminili; 50 kg maschili, +90 kg maschili

Sabato 6 settembre, dalle ore 12.00 alle ore 16.30: preliminari. Sul ring le categorie: 51 kg femminili, 75 kg femminili, 70 kg maschili

Sabato 6 settembre, dalle ore 19.00 alle ore 00.30: preliminari. Sul ring le categorie: 60 kg femminili, 75 kg femminili, +80 kg femminili; 60 kg maschili

Domenica 7 settembre, dalle ore 12.00 alle ore 16.00: preliminari. Sul ring le categorie: 55 kg maschili, 80 kg maschili

Domenica 7 settembre, dalle ore 19.00 alle ore 23.00: preliminari. Sul ring le categorie: 57 kg femminili, 70 kg femminili; 65 kg maschili

Lunedì 8 settembre, dalle ore 13.00 alle ore 17.00: preliminari. Sul ring le categorie: 54 kg femminili, 80 kg femminili; 70 kg maschili, 90 kg maschili

Lunedì 8 settembre, dalle ore 19.00 alle ore 23.00: preliminari. Sul ring le categorie: 65 kg femminili; 60 kg maschili, 75 kg maschili, +90 kg maschili

Martedì 9 settembre, dalle ore 13.00 alle ore 17.00: preliminari. Sul ring le categorie: 51 kg femminili, 60 kg femminili; 55 kg maschili, 80 kg maschili

Martedì 9 settembre, dalle ore 19.00 alle ore 23.30: preliminari. Sul ring le categorie: 48 kg femminili, 70 kg femminili; 50 kg maschili, 65 kg maschili, 85 kg maschili

Mercoledì 10 settembre, dalle ore 13.00 alle ore 17.00: preliminari. Sul ring le categorie: 54 kg, 60 g, 75 kg, +80 kg femminili; 55 kg, 70 kg, 80 kg, 80 kg maschili

Mercoledì 10 settembre, dalle ore 19.00 alle ore 23.00: preliminari. Sul ring le categorie: 51 kg, 57 kg 65 kg, 80 kg femminili; 60 kg, 65 kg, 75 kg, 90 kg maschili

Venerdì 12 settembre, dalle ore 13.00 alle ore 17.00: semifinali. Sul ring le categorie: 48 kg femminili, 60 kg femminili, 50 kg maschili, 85 kg maschili

Venerdì 12 settembre, dalle ore 19.00 alle ore 23.00: semifinali. Sul ring le categorie: 57 kg, 65 kg, +80 kg femminili; 60 kg, 75 kg, 90 kg, +90 kg maschili.

Sabato 13 settembre, dalle ore 13.00 alle ore 17.00: semifinali. Sul ring le categorie: 48 kg, 54 kg, 75 kg femminili; 50 kg, 55 kg, 65 kg, 80 kg maschili.

Sabato 13 settembre, dalle ore 19.00 alle ore 23.15: semifinali e finali. Sul ring le categorie: 51 kg, 57 kg, 70 kg, 80 kg, +80 kg femminili; 70 kg, 75 kg, 85 kg maschili

Domenica 14 settembre, dalle ore 13.00 alle ore 16.45: finali. Sul ring le categorie: 48 kg, 54 kg, 60 kg, 75 kg femminili; 50 kg, 55 kg, 65 kg, 80 kg, 90 kg maschili

Domenica 14 settembre, dalle ore 19.00 alle ore 22.15: finali. Sul ring le categorie: 51 kg, 65 kg, 70 kg, 80 kg femminili; 60 kg, 70 kg, 85 kg, +90 kg maschili

PROGRAMMA MONDIALI BOXE: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube di World Boxing.