Boxe, Giovanna Marchese eliminata ai Mondiali. L’Italia chiuderà con la medaglia di Charaabi

Giovanna Marchese è stata sconfitta dall’uzbeka Sabina Bobokulova con verdetto unanime (5-0: 30-27 per tutti e cinque i giudici) ai quarti di finale dei Mondiali 2025 di boxe, in corso di svolgimento sul ring della M&S Bank Arena di Liverpool (Gran Bretagna), ed è così stata eliminata dal torneo riservato alle 48 kg.

L’azzurra ha provato a controbattere all’iniziativa della rivale, che è però stata più propositiva e incisiva nel primo round round: ottima guardia sull’iniziativa dell’azzurra e alcuni colpi ben portati, con un sinistro e un destro nitidamente condotti verso il volto della nostra portacolori e andati a segno.

La 25enne ha provato a impensierire l’asiatica nelle prime battute della seconda ripresa, ma ancora una volta è emersa la maggiore scaltrezza dell’uzbeka, che ha operato un cambio di ritmo e si è fatta apprezzare da tutti i giudici per la continuità e l’agilità della propria azione, portando dei colpi puliti al corpo della nostra portacolori. Al termine della seconda frazione, Giovanna Marchese è stata contata per eccesso di zelo dall’arbitro su un colpo non così straordinario della rivale.

Negli ultimi tre minuti la sostanza non è cambiata e così l’azzurra, accompagnata all’angolo da Clemente Russo e Giovanni De Carolis, ha salutato la competizione. L’Italia chiuderà i Mondiali con una sola medaglia: quella di Sirine Charaabi, già certa almeno del bronzo tra le 54 kg e attesa domani (sabato 13 settembre) dalla semifinale contro la statunitense Perez.