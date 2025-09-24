Benetton Treviso: Negri “Esordio difficile, ma vogliamo creare qualcosa di speciale”

Sabato sera la Benetton Treviso debutterà nella nuova stagione dell’United Rugby Championship e lo farà in trasferta sul difficile campo del Connacht. A pochi giorni dall’attesissimo esordio, Sebastian Negri ha raccontato ai microfoni di BenTV le sensazioni del gruppo. “Noi ci sentiamo pronti per la nuova stagione che sta per cominciare. C’è molto entusiasmo e siamo carichi in vista dell’esordio. Sappiamo che la prima giornata è già difficile e siamo pronti a metterci alla prova in questa prima sfida fuori casa a Galway”.

Lo stadio di Galway è storicamente ostico per il Benetton, e Negri ne è ben consapevole. “Connacht è una squadra forte, in particolare a livello fisico si fa molto sentire in tutte le fasi di gioco. Poi sono molto decisi nelle fasi statiche: in mischia e in touche molte volte fanno la differenza. In più, in trasferta a Galway è sempre difficile da loro. Però siamo pronti e non vediamo l’ora di iniziare”, ha dichiarato la terza linea, sottolineando come l’approccio mentale e la solidità nelle fasi di conquista saranno determinanti.

Sul piano tecnico-tattico, Negri indica i dettagli su cui la Benetton dovrà puntare per partire con il piede giusto. “Per noi sarà fondamentale fare bene le cose semplici durante l’arco di tutti gli 80 minuti. Questo è un messaggio molto importante e un punto chiave del match. Poi, non posso non sottolineare come la nostra fisicità dovrà essere ai massimi livelli. Credo che questo punto sia cruciale per il nostro gioco, specialmente in trasferta contro squadre come Connacht”. Un monito chiaro, che rispecchia la filosofia dei biancoverdi di concretezza e intensità in ogni fase.

Guardando al campionato nel suo complesso, Negri non ha dubbi. “Ogni anno l’URC è sempre più difficile dell’anno precedente. Ma noi siamo pronti ai nastri di partenza. La preseason è terminata, abbiamo riscontrato buone cose e alcuni aspetti da correggere. Ora è tutto azzerato e si parte: il nostro intento è quello di creare qualcosa di speciale in vista della stagione in arrivo”. Parole che si intrecciano con la soddisfazione personale per la nomina a co-capitano. “Sono emozionato nell’essere stato nominato come capitano. È un grande onore per me, oltre a essere una grande responsabilità. Questo club e questa città sono speciali per me, come se fossero la mia seconda famiglia”. Sabato a Galway, il Benetton inizierà dunque la sua nuova avventura con entusiasmo e determinazione, affidandosi anche alla leadership del suo numero 6.