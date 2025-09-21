Basket, Reggio Emilia sconfitta da Anversa ed eliminata dalla Champions League

Reggio Emilia non giocherà la Basketball Champions League. Finisce nella semifinale del Q-Round l’avventura della squadra italiana, che è stata sconfitta dai belgi dell’Anversa per 81-78. Purtroppo non è bastata la rimonta nell’ultimo quarto a Reggio Emilia, che dunque sarà impegnata nella Fiba Europe Cup.

Per la Unahotels il migliore è stato Troy Caupain con 17 punti e 7 rimbalzi. Buona anche la prestazione di Jaylen Barford con 15 punti ed in doppia cifra chiudono anche Jaime Echenique (12) e Kwan Cheatham (10). Anversa, invece, trascinata dai 18 punti di Joel Murray.

Reggio Emilia parte anche bene e con Barford trova il canestro del +6 (11-5). Anversa, però, reagisce con le triple di Kestelot e Bello e passa anche in vantaggio. L’ultima firma del quarto è di Vitali, con Reggio Emilia in vantaggio alla prima sirena (22-21). Il secondo quarto si apre meglio per i belgi e Lasisi propizia un parziale che vale il +6 (34-28). Caupain e Cheatham suonano la carica, ma Murray trova la tripla che vale il +6 all’intervallo per Anversa (44-38).

Brutto rientro dalla pausa lunga per Reggio Emilia, con Anvesa che scappa quasi subito sul +11. La squadra di coach Priftis non riesce a reagire e addirittura Anversa si presenta negli ultimi dieci minuti avanti avanti di diciassette punti (70-53). Nell’ultimo quarto, però, c’è la reazione d’orgoglio di Reggio Emilia, che torna completamente nel match con Caupain e Cheatham, che portano la squadra italiana sul -5 (68-73). Si entra in un finale palpitante con un continuo botta e risposta. Reggio Emilia ha la palla del pareggio con Caupain, ma l’americano non trova la via della retina e Anversa può festeggiare, vincendo 81-78.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ANVERSA – REGGIO EMILIA 81-78 (21-22, 23-16, 26-15, 11-25)

Anversa: Bello 9, Cheeks 11, Van Drom, Lasisi 5, Funk 12, Murray 18, Colak 5, Schoepen 11, Koung Poute, Tumba 3, Kabundji, Kesteloot 7

Reggio Emilia: Barford 15, Woldetensae 3, Mainini, Caupain 17, Williams 6, Smith 9, Uglietti 2, Severini, El Hadji, Echenique 12, Vitali 4, Cheatham 10