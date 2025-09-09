Basket, la Grecia piega la Lituania nei quarti agli Europei e raggiunge la Turchia in semifinale

La Grecia è la seconda semifinalista di EuroBasket 2025! La Nazionale ellenica piega nei quarti di finale la coriacea Lituania col punteggio di 76-87, spegnendo nel finale l’entusiasmo delle migliaia di tifosi lituani arrivati a Riga (Lettonia) per sostenere i propri beniamini. Ora per la squadra di coach Vassilis Spanoulis la sfida alla Turchia di Ergin Ataman che nel pomeriggio odierno ha battuto la Polonia per 91-77 trascinata dalla tripla doppia di uno scatenato Alperen Sengun (23 punti, 12 rimbalzi e 10 assist).

29 punti di Giannis Antetokounmpo e 17 di Vasileios Toilopulos decisivi per la Grecia, con 11 punti di un comunque efficace Kostas Sloukas – alla Lituania non basta la prestazione monstre di Jonas Valanciunas che mette a referto ben 24 punti e 15 rimbalzi, con 12 punti di Arenas Velicka e 10 di Gytis Radzevicius.

Avvio perfetto della Lituania con un break di 7-0 firmato Radzevicius-Valanciunas (7-0), con Giannis Antetokounmpo che prova a suonare la carica per la Grecia per accorciare (9-8). Kostas Sloukas sale in cattedra con cinque punti in fila per il sorpasso (12-13), con Blazevic e Sargiunas che firmano il contro-sorpasso lituano (18-16). Ci pensano Giannis Antetokounmpo e Vasileios Toliopulos a chiudere il primo quarto sul 19-24 per la Grecia.

Botta e risposta tra Sedekerskis e Toliopoulos a suon di triple in apertura di seconda frazione (22-27), con due bombe consecutive di Samodurov e Sloukas che trovano il primo strappo della partita per gli ellenici (24-35). Jonas Valanciunas cerca di scuotere i compagni (27-35), con Kalaitzakis che replica prontamente (27-37). I baltici non ci stanno e si rifanno sotto fino al -4 (33-37), con Velicka perfetto da tre per il -1 (38-39). Due piazzati di Toliopoulos e Giannis Antetokounmpo valgono il 38-44 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa la Lituania rosicchia qualche punto a cronometro fermo con Valanciunas (41-44), ma la Grecia non si scompone e piazza un parziale di 7-0 per distanziare nuovamente gli avversari (41-51). Con le due squadre in bonus si segna prevalentemente a cronometro fermo, con Normantas e Giedratis che dal pitturato tengono a contatto la rappresentativa baltica con poco più di un minuto alla terza sirena (49-58). I liberi di Velicka e Giannis Antetokounmpo fissano il punteggio sul 52-64 all’ultima pausa breve del match.

Nel quarto conclusivo la partita segue il copione dei 30’ precedenti, con la Grecia a dettare i ritmi di gioco e la Lituania costretta ad inseguire: Giedratis brucia la retina dall’arco (55-66), Papanikolau e Toliopoulos ribattono prontamente (55-71). Piazzato di Valanciunas (57-71) seguito dalla schiacciata di Samoudorov (57-73). Giannis Antetokounmpo continua ad aggiornare il bottino personale per il +15 Grecia (63-78), ma la Lituania non molla e piazza un break di 7-0 per tenere aperta la sfida (70-78) con Vassilis Spanoulis chiama immediatamente time-out. Giannis Anteokounmpo ridà ossigeno alla Grecia (70-82), con Sirvydis a sparare la tripla della disperazione (74-82). I liberi della stella dei Milwaukee Bucks e di Tyler Dorsey chiudono la sfida sul punteggio di 76-87 con cui la Grecia batte la Lituania e vola in semifinale ad EuroBasket 2025 dove affronterà la Turchia