L’Italia vince la prima partita degli Europei di basket 3×3 in corso a Copenaghen, capitale della Danimarca. La squadra azzurra deve però fare una gran fatica e conquistarla due volte contro la Svizzera, che costringe gli azzurri al supplementare prima del decisivo 23-20. L’incontro è stato rinviato per cinque ore e mezza a causa della pioggia caduta sulla città nel corso della mattina, che ha impedito di usare il campo fino al primo pomeriggio (e ha rivoluzionato il programma). Prossimo appuntamento alle 17:50 con la Serbia che vanta i numeri 1, 5 e 8 del mondo del 3×3.

Dopo il lunghissimo rinvio, è di Gaspardo il primo canestro dell’Italia, ma la Svizzera tenta subito, con successo parziale, di caricare di falli gli azzurri. Equilibrio prevalente nelle prime fasi, con Lehmann che dall’arco prova a spingere gli elvetici.

Il terzo punto azzurro è anche il primo di Della Valle nella manifestazione; Amedeo, quando non segna, distribuisce per i compagni. Il problema è che la Svizzera pressa bene, usa schemi semplici, ma efficaci, e con Dubas arriva il 4-7 dopo 3 minuti. Masciarelli accorcia, ma si prosegue sul punto a punto.

Ci pensa Della Valle, con un canestro da due punti irreale e un fadeaway, a dare all’Italia il 12-9. Gaspardo infila il +5 (15-10), Masciarelli si conferma quel che è, uno che di esperienza nel settore ne ha masticata, e si arriva sul +7. La Svizzera, con 2’30” da giocare, cerca una reazione e qualche giro in lunetta, visto che il bonus dei 7 falli è stato superato dalle due squadre. Ed è così che il punteggio passa a essere 18-15

Della Valle, a 1’43” dalla fine, per difendere a rimbalzo su Jurkovitz gli piazza una gomitata sul collo che lo lascia per diversi secondi in difficoltà col respiro. Un’azione che, però, sebbene impressioni ha una tendenza a capitare (in modi meno evidenti però) nel 3×3.

Gli elvetici guadagnano fiducia e sorpassano sul 18-19, e peggio ancora Della Valle commette fallo in attacco. Gaspardo appoggia il 19-19 a 40″ dalla fine, Martin gli scappa via per il 19-20, Gaspardo pareggia ancora: si va all’ultimo respiro. Poi sbaglia, overtime. Lo stesso Gaspardo realizza il primo punto in schiacciata, Della Valle la chiude col tiro dall’angolo: 23-20.

ITALIA-SVIZZERA 23-20

ITALIA – Masciarelli 6, Della Valle 7, Gaspardo 10, Fumagalli

SVIZZERA – Martin 4, Jurkovitz 1, Lehmann 8, Dubas 7