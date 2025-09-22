ATP Chengdu 2025, Tabilo dalle qualificazioni alla finale. Asfaltato Nakashima, ora Musetti?

Il qualificato cileno Alejandro Tabilo infila la sesta vittoria consecutiva nei Chengdu Open 2025 di tennis, considerando anche il tabellone cadetto, ed approda in finale nel torneo di categoria ATP 250 in corso nell’omonima città cinese: il sudamericano, che lungo il suo cammino aveva eliminato anche l’azzurro Luciano Darderi, numero 2 del seeding, nel penultimo atto regola lo statunitense Brandon Nakashima, testa di serie numero 4, superato per 6-4 7-6 (0) in un’ora e 36 minuti, e domani si giocherà il titolo contro il vincente della sfida tra il numero 1, l’azzurro Lorenzo Musetti, ed il kazako Alexander Shevchenko.

Nel primo set i servizi comandano agevolmente nelle fasi iniziali, poi il punto di rottura arriva nel quinto game: sul 2-2 lo statunitense va sotto 15-40 ed alla seconda occasione cede la battuta. Il cileno allunga sul 3-2 ed in maniera abbastanza rapida conferma lo strappo e si porta sul 4-2. Nakashima resta in scia, ma non riesce mai a procurarsi l’opportunità per piazzare il controbreak, e così il cileno può incamerare il set sul 6-4 in 40 minuti.

Nella seconda frazione i servizi si confermano dominanti, anche se Nakashima trema ancora una volta, e lo fa sempre nel quinto game, quando si ritrova sotto 30-40, ma questa volta si salva ai vantaggi. Senza ulteriori sussulti si va al tiebreak, che in maniera inattesa si rivela a senso unico: Tabilo vince sette punti di fila, che diventano undici considerando anche il dodicesimo game, e stacca il pass per la finale con il 7-6 (0) in 56 minuti.

Le statistiche premiano il cileno, che conquista 68 punti contro i 56 del rivale, facendo la differenza praticamente soltanto nel finale del match. Tabilo però ha anche il merito di non concedere palle break all’avversario, anche se ne sfrutta una sola delle tre avute a disposizione. Fioccano gli ace, 11-9 per il cileno, che fanno decollare il conto dei vincenti, 25-23 sempre per Tabilo, il quale concede anche meno gratuiti, 5-8.