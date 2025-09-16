Atletica, Matteo Sioli: “Tra due anni avrò più esperienza e più voglia di vincere”

Matteo Sioli si classifica ottavo nella finale del salto in alto maschile ai Mondiali senior 2025 di atletica leggera: a Tokyo, in Giappone, l’azzurro supera 2.24 al secondo tentativo, dopo aver scavalcato 2.20 alla prima occasione, ma poi commette tre errori a 2.28. L’italiano ha parlato dopo la gara ai microfoni della FIDAL.

L’azzurro è comunque soddisfatto del piazzamento: “Mi sono divertito tantissimo, non è magari la misura che rispecchia me, però sono molto felice di essere qui. L’obiettivo era quello di arrivare in finale, ci siamo riusciti, abbiamo anche conquistato un ottavo posto che, per come era iniziata la stagione outdoor, direi è veramente tanta tanta roba“.

Sioli guarda già al futuro: “Sicuramente tra due anni arriverò qui con un’altra esperienza, con molta più esperienza, appunto, e con molta più voglia di vincere. Si poteva fare 2.28, si poteva fare anche 2.31, si poteva fare molto di più, sull’ultimo tentativo ho fatto l’errore di iniziare a pensare, cosa che non si fa chiaramente, cosa che imballa tutto, però va bene così lo stesso, non è un problema, ci si rifà l’anno prossimo. Sicuramente l’ultimo errore a 2.28 mi ha lasciato con tanta fame per l’anno prossimo“.