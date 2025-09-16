Atletica, Edoardo Scotti: “Volevo entrare in finale a tutti i costi. Amo questo sport, mi rifarò”

Nella seconda delle tre semifinali dei 400 metri piani maschili dei Mondiali senior 2025 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Tokyo, in Giappone, arriva l’eliminazione di Edoardo Scotti, quinto in 44.77: l’azzurro, a caldo, commenta quanto fatto ai microfoni di Rai 2 HD.

Scotti sa di non aver reso al meglio: “Devo ammettere di essere stato appena un po’ più stanco dell’altra sera, e sono molto dispiaciuto, perché praticamente il mio obiettivo era correre più volte possibile qui, e volevo entrare in finale a tutti i costi, era il mio obiettivo, purtroppo oggi non è stata, a quanto pare, la mia giornata migliore, però fa parte del gioco, io ci ho provato. Comunque è bellissimo, io amo questo sport, quindi mi rifarò“.

Il bilancio finale dell’azzurro: “Tutto sommato è stata una bella stagione, è mancata purtroppo la ciliegina sulla torta, ma diciamo che per il futuro, quando guarderò il 2025, tenderò a guardare la torta, e se la ciliegina non è arrivata si vede che arriverà più avanti. La torta rimane lì, la ciliegia la troverò“.