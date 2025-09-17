Aryna Sabalenka si cancella dal WTA di Pechino per un infortunio minore

Aryna Sabalenka si è cancellata dal WTA 1000 di Pechino, alias China Open. A comunicarlo l’organizzazione del torneo tramite i propri canali social: la motivazione è legata, secondo quanto si legge, a un infortunio minore (ma, evidentemente, tale da impedirne la partecipazione).

Si tratta di una situazione che non permetterà alla numero 1 del mondo di difendere i quarti di finale raggiunti un anno fa. E questo potrebbe provocare un’interessante implicazione nel ranking WTA: se Iga Swiatek dovesse vincere sia a Seul che a Pechino, allora la polacca si riporterebbe a meno di 600 punti dalla bielorussa.

La vincitrice degli US Open ha, comunque, sempre avuto un rapporto non facilissimo con Pechino, nel senso che oltre i quarti di finale, raggiunti tre volte, non è mai andata. Assieme a Dubai e all’Open del Canada (nelle sue declinazioni tra Toronto e Montreal), è uno degli unici WTA 1000 che non l’ha ancora vista arrivare in finale.

Sabalenka, 21 titoli in carriera, quest’anno ha raggiunto 8 finali vincendone 4, a Brisbane (WTA 500), Miami, Madrid (entrambi WTA 1000) e US Open (Slam). Se riuscirà a restare numero 1 ancora fino, verosimilmente, alla seconda metà abbondante di ottobre, entrerà nel club delle giocatrici in grado di restare più di un anno in vetta al ranking mondiale (oggi è a 48 settimane); è già tredicesima per totale di settimane da prima giocatrice mondiale (oggi 56).