Atletica
Anna Hall ipoteca l’oro nell’eptathlon ai Mondiali, Sveva Gerevini è 17ma dopo quattro prove
La prima giornata dell’eptathlon va in archivio con una scatenata Anna Hall saldamente al comando della classifica generale dopo quattro delle sette prove previste in occasione dei Campionati Mondiali 2025 di atletica, appuntamento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento nello stadio Nazionale giapponese a Tokyo.
La world leader stagionale è in vetta alla graduatoria con 4154 punti ad un 13.05 nei 100 ostacoli (terzo posto parziale), un 1.89 nel salto in alto (seconda piazza), un eccellente 15.80 nel getto del peso (primato personale e quasi 1 metro di margine sulla seconda) ed un 23.50 nei 200 metri (seconda). Un ruolino di marcia impressionante che le consente di presentarsi al via della seconda giornata con oltre 200 punti di vantaggio sulle inseguitrici.
Secondo posto provvisorio con 3906 punti per l’irlandese Kate O’Connor, terzo per la britannica Katarina Johnson-Thompson con 3893 e quarto per la neerlandese Sofie Dokter con 3890 punti, mentre è sesta la fuoriclasse belga tre volte campionessa olimpica Nafissatou Thiam con 3818.
L’unica azzurra in gara, Sveva Gerevini, occupa la 17ma posizione virtuale con 3650 punti al termine di una stagione pesantemente condizionata da un infortunio. La primatista italiana ha collezionato un 13.52 nei 100 ostacoli, un 1.74 nell’alto, un 12.98 nel peso (a due centimetri dal personale) e un 24.07 nei 200 metri.