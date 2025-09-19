Andrea Dallavalle: “Ho fatto all-in. Ho sperato nell’oro, ma Pichardo ha sempre una cartuccia…”

Andrea Dallavalle ha conquistato la medaglia d’oro nel salto triplo ai Mondiali 2025 di atletica e ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni federali: “Non riesco a esprimerlo a parole, è qualcosa di inimmaginabile. Un salto che conteneva tutto il lavoro e le batoste degli ultimi anni. Ho fatto all-in e mi ha premiato”.

Il 25enne piacentino si è portato al comando dopo il volo da 17.64 metri firmato all’ultimo tentativo, ma poi ha subito il sorpasso del portoghese Pedro Pichardo (17.91): “Quando ho visto che era primo ho pensavo ‘o hanno sbagliato a misurare o ho fatto qualcosa di grande io’, per fortuna era la seconda. Ho sperato fino alla fine, ma sapevo che Pichardo aveva una cartuccia per fare di più e purtroppo è stato così“.

L’azzurro si è lasciato alle spalle tanti problemi fisici: “Non sono un tipo che molla facilmente, sono molto determinato, penso che sia il mio carattere. Questa è la prova e l’ho dimostrato, non sempre sono arrivato alle gare in condizione, questa volta sì. Portafortuna? Le mutande di Diabolik in valigia mi hanno sempre portato bene“.

Il nostro portacolori ha ricevuto anche i complimenti del tennista Matteo Berrettini, presente in tribuna: “Berrettini mi ha fatto i complimenti dalla tribuna, mi ha stretto la mano: è stato emozionante“. Ora cosa cambia? “Sicuramente le persone ora sanno chi sono e nel salto triplo dovranno preoccuparsi di me in pedana, ma io rimango il ragazzo di sempre“.