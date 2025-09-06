Come Laver, Federer e Djokovic, anche Jannik Sinner completa la collezione di finali nei tornei del Grande Slam nella stessa stagione. Nonostante un problema fisico, il n.1 del mondo ha reagito al secondo set stellare vinto da Auger-Aliassime, mostrando cuore, mentalità e capacità di soffrire. Così Sinner vola in finale agli US Open 2025, la terza consecutiva contro Carlos Alcaraz. Una resa dei conti a New York, con in palio anche il trono mondiale ATP. Vi aspettiamo LIVE alle 9:30 su TennisMania, il talk di tennis di OA Sport, per commenti, analisi e le vostre domande! Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere la diretta!