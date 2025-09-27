A che ora Musetti-Mannarino, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

Lorenzo Musetti affronterà Adrian Mannarino agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Pechino. Dopo aver avuto la meglio sul transalpino Giovanni Mpetshi Perricard all’esordio sul cemento della capitale cinese, il toscano incrocerà un altro francese partendo con i favori del pronostico. Il tennista italiano, che si è presentato a questo evento dopo aver perso la finale dell’ATP 250 di Chengdu, punterà a raggiungere i quarti di finale, importanti per racimolare punti in ottica ranking ATP e ATP Race.

L’appuntamento è per domenica 28 settembre, sarà il secondo incontro sul Campo Lotus a partire dalle ore 05.00 e non inizierà prima delle ore 07.00. Il programma di giornata sarà aperto dalla sfida femminile tra la kazaka Rybakina e la tedesca Lys, poi toccherà alla testa di serie numero 4 del tabellone. Il 23enne, numero 9 del mondo, incrocerà il 37enne, numero 60 della classifica internazionale. I precedenti sono in perfetta parità (1-1): l’azzurro ebbe la meglio lo scorso anno nei quarti di finale a Chengdu, mentre il transalpino prevalse nel 2023 al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells.

In palio la qualificazione ai quarti di finale, da giocare contro chi avrà la meglio nel confronto tra Flavio Cobolli e lo statunitense Learner Tien. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Mannarino, ottavo di finale del torneo ATP 500 di Pechino. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Max (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MUSETTI-MANNARINO, ATP PECHINO

Domenica 28 settembre

Secondo match dalle ore 05.00 e non prima delle ore 07.00 Lorenzo Musetti vs Adrian Mannarino

In precedenza, a partire dalle ore 05.00 sul Campo Lotus, si giocherà Rybakina-Lys. Al termine toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-MANNARINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.