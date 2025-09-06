A che ora Italia-Brasile, Mondiali volley femminile 2025: orario semifinale, tv, programma, streaming

Oggi sabato 6 settembre (ore 14.30) si gioca Italia-Brasile, incontro valido per le semifinali dei Mondiali 2025 di volley femminile. A Bangkok (Thailandia) si entra nel vivo della rassegna iridata e le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 scenderanno in campo per andare a caccia del terzo atto conclusivo iridato della propria storia, dopo quello vinto nel 2002 regolando gli USA in Germania e quello perso nel 2018 contro la Serbia in Giappone.

La nostra Nazionale si presenterà all’appuntamento dopo essersi resa protagonista di un’autentica cavalcata: hanno primeggiato nel proprio girone regolando Slovacchia, Cuba, Belgio e poi hanno travolto la Germania e la Polonia tra ottavi e quarti di finale. Le verdeoro sono riemerse dallo 0-2 contro la Francia nel match decisivo per il primo posto nel raggruppamento, hanno concesso il primo set alla Repubblica Dominicana agli ottavi e poi sono state seriamente messe in difficoltà dalle transalpine nei quarti.

Andrà in scena una rivincita della finale di Nations League, vinta qualche settimana fa dalle azzurre in quel di Lodz. Le ragazze del CT Julio Velasco hanno aperto una striscia di 34 vittorie consecutive e saranno attese da una delle poche avversarie che in questo momento è in grado di impensierirle, con l’intento di meritarsi la finale da disputare contro la vincente di Turchia-Giappone. Dall’altra parte della rete ci sarà il sestetto guidato da Zé Roberto, che insegue una nuova finale dopo quella persa nel 2022 contro la Serbia.

A guidare l’Italia saranno gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, la palleggiatrice Alessia Orro, le centrali Sarah Fahr e Anna Danesi (capitana), il libero Monica De Gennaro, le schiacciatrici Myriam Sylla e Stella Nervini. A trascinare il Brasile sarà soprattutto la fuoriclasse Gabi, affiancata di banda da Julia Bergman, mentre la bomber sarà Rosamaria in diagonale con Roberta, al centro Diana e Julia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Brasile, semifinale dei Mondiali 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1; in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-BRASILE, MONDIALI VOLLEY OGGI

Sabato 6 settembre

Ore 14.30 Italia vs Brasile – Diretta tv su Rai 1

PROGRAMMA ITALIA-BRASILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.