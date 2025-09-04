Giappone-Turchia, semifinale Mondiali volley femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Giappone-Turchia sarà la prima semifinale dei Mondiali 2025 di volley femminile: l’appuntamento è per sabato 6 settembre (ore 10.30) a Bangkok (Thailandia), la vincitrice si meriterà la qualificazione all’atto conclusivo da disputare il giorno successivo contro la spunterà nella semifinale tra Italia e Brasile, prevista sempre nella capitale thailandese alle ore 14.30.

Le anatoliche guidate da coach Daniele Santarelli partiranno con i favori del pronostico, ma dall’altra parte della rete ci sarà una formazione molto difensiva e che si distingue per l’elevata precisione delle proprie iniziative. Melissa Vargas ed Ebrar Karakurt sono le due bomber di riferimento, Mayu Ishikawa avrà invece il compito di guidare le nipponiche.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Turchia-Giappone, semifinale dei Mondiali 2025 di volley femminile. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (rete esatta da definire); in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO TURCHIA-GIAPPONE, SEMIFINALE DEI MONDIALI DI VOLLEY?

Domenica 7 settembre

Ore 10.30 Turchia vs Giappone

PROGRAMMA SEMIFINALE MONDIALI VOLLEY: DOVE VEDERE L’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (rete esatta da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.