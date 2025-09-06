A che ora Giappone-Turchia, Mondiali volley femminile 2025: orario semifinale, tv, programma, streaming

Oggi sabato 6 settembre (ore 10.30) si gioca Giappone-Turchia, semifinale dei Mondiali 2025 di volley femminile: a Bangkok (Thailandia) andrà in scena lo scontro diretto che rivelerà la prima finalista di questa rassegna iridata. Chi si guadagnerà il diritto di fronteggiare la vincente di Italia-Brasile nel match che domenica 7 settembre (ore 14.30) metterà in palio il titolo? Si preannuncia una partita decisamente avvincente e appassionante tra due squadre con una differente impostazione tecnica.

Da una parte le anatoliche, formidabili e potenti in attacco grazie alla qualità di due bocche da fuoco impattanti del calibro di Melissa Vargas ed Ebrar Karakurt; dall’altra le asiatiche, estremamente compatte in difesa e tenaci su ogni pallone oltre che decisamente precise in attacco sotto la guida di Mayu Ishikawa. Sulla panchina della compagine europea siede coach Daniele Santarelli, il tecnico che ha vinto tutto con Conegliano nell’ultima stagione e che sogna il colpaccio anche con la Nazionale.

Si materializza così l’attesa rivincita del quarto di finale dell’ultima Nations League: poche settimane fa furono le giapponesi a prevalere in quel di Lodz con non poca sorpresa, fermandosi poi contro il Brasile in semifinale. La Turchia insegue la prima finale della sua storia, mentre il Giappone ne ha disputate ben sei consecutive tra il 1960 e il 1978, vincendone tre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Giappone-Turchia, semifinale dei Mondiali 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, VBTV e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

