A che ora Errani/Paolini-Muhammad/Schuurs oggi, US Open 2025: orario, tv, programma, streaming

Oggi, martedì 2 settembre, Sara Errani e Jasmine Paolini saranno in campo per disputare i quarti di finale del doppio femminile degli US Open 2025. Sui campi di Flushing Meadows, a New York, le campionesse olimpiche sono motivate a dare il 100% per dimostrare il proprio valore su una superficie diversa dalla terra, rafforzando anche il proprio status di n.1 della Race.

Una motivazione particolare, vista l’ambizione di entrambe le tenniste tricolori a prendere parte alle WTA Finals. Paolini, tra l’altro, potrebbe replicare quanto già accaduto l’anno passato, ovvero disputare le partite sia nel tabellone di singolare e che di quello riservato alle coppie. Non resta che attendere lo sviluppo di questa seconda parte di stagione.

Sul cammino di Sarita e Jas ci saranno l’americana Asia Muhammad e l’olandese Demi Schuurs, che cercheranno di fermare la corsa delle italiane. Le nostre portacolori sono reduci dal successo in tre set contro la coppia formata dall’ungherese Fanny Stollar e dalla cinese di Taipei Fang-Hsien Wu (6-1 2-6 6-3). Sarà interessante capire se Errani e Paolini, coi loro schemi, la spunteranno contro avversarie potenti e adatte a questa superficie.

La partita tra Errani/Paolini e Muhammad/Schuurs, valida per i quarti di finale del torneo di doppio femminile degli US Open 2025, andrà in scena quest’oggi sul campo Louis Armstrong non prima delle 19.30 italiane, preceduta da due incontri dell’evento riservato agli junior. La trasmissione televisiva sarà garantita da SuperTennis HD e dai canali di Sky Sport, con palinsesto specifico da definire. In streaming vi sarà la copertura su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

ERRANI/PAOLINI – MUHAMMAD/SCHUURS US OPEN 2025

Martedì 2 settembre (orari italiani)

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

F. Thomas SUI vs J. Kennedy USA

M.R. Revathi IND vs H. Klugman GBR

S. Errani / J. Paolini ITA vs A. Muhammad USA / D. Schuurs NED (Inizio non prima delle 19.30 italiane)

K. Siniakova CZE / T. Townsend USA vs L. Fernandez CAN / V. Williams USA (Inizio non prima delle 22.00 italiane)

M. Gonzalez / A. Molteni ARG vs R. Cash / J. Tracy USA

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI – MUHAMMAD/SCHUURS US OPEN 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253 (da stabilire); SuperTennis HD.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

Diretta testuale: OA Sport