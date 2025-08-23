Yeman Crippa vince il Giro delle Mura e si lancia verso la maratona dei Mondiali

Yeman Crippa ha vinto il Giro delle Mura, prova di corsa su strada che ha animato la serata lungo le vie di Feltre (cittadina in provincia di Belluno). Il trentino ha completato con disinvoltura i nove giri del tracciato per poco più di dieci chilometri complessivi, prendendo l’iniziativa nel corso della quarta tornata e giungendo in solitaria sul traguardo con il tempo di 25:27.

Il Campione d’Europa di mezza maratona, giunto a Feltre direttamente dall’altura di St. Moritz, si è distinto in un contesto caratterizzato dal clima fresco dovuto a un acquazzone caduto poco prima, scaldando il motore in vista della maratona dei Mondiali ormai distanti soltanto tre settimane fa. Si tratta del quarto successo di fila (il quinto in carriera) per Yeman Crippa in questo evento. Sul podio sono saliti anche Pasquale Selvarolo (26:00) e il keniano Vincent Kimutai Towett (26:11), quarta piazza per Daniele Meucci davanti a Nekagenet Crippa.

L’azzurro ha espresso la propria soddisfazione al termine della gara: “Devo ringraziare Feltre che ogni anno mi mette a disposizione una gara di livello. Abbiamo evitato la pioggia ed il terreno bagnato non ha creato problemi. Sono contento del mio test: ho lavorato bene in questi ultimi due mesi ed oggi cercavo sensazioni. E devo dire che sono state buonissime, ora spetterà a Tokyo dare risposte più importanti. Per me era l’ultima gara prima della maratona dei Mondiali, l’evento che preparo da tutto l’anno“.