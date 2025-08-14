Flag football, l’Italia inizia con una sconfitta con la Gran Bretagna il suo cammino ai World Games

Inizia con una sconfitta il cammino dell’Italia del flag football femminile ai World Games 2025 in corso di svolgimento a Chengdu (Cina). Le azzurre, infatti, erano impegnate contro la Gran Bretagna e hanno subito un ko con il punteggio di 26-13, complicando subito i piani.

Il primo tempo della partita si è chiuso sul punteggio di 13-7 con le azzurre che erano passate a condurre con il touchdown su ricezione di Giada Zocca e la conversione da un punto di Margherita Germinetti, ma le britanniche aveva ribaltato tutto con il touchdown su corsa di Hannah Elliott e quello su ricezione di Emily Kemp.

Nel secondo tempo pareggio dell’Italia con il 13-13 messo a segno ancora da Giada Zocca su ricezione, quindi la Gran Bretagna va a chiudere i conti con la solita Emily Kemp che piazza due mete su ricezione per il 26-13 finale.

Ora l’Italia sarà impegnata contro Messico e Giappone per provare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Ricordiamo che l’Italia è inserita nel Gruppo B, mentre nel Gruppo A troviamo Stati Uniti, Austria, Cina e Canada.