Nell’estate della pallanuoto azzurra non mancano le soddisfazioni. Dopo il titolo di campione d’Europa di categoria conquistato dall’Under 16 di Federico Mistrangelo, è la nazionale universitaria a riportare in alto il tricolore.

L’Italia, guidata da Mario Fiorillo, oro olimpico a Barcellona 92, conquista la medaglia d’oro alle Universiadi e si aggiudica il titolo per la terza volta consecutiva, dopo i trionfi di Napoli e Chengdu.

Davide Occhione, capitano del Settebello accademico, ci aiuta a rivivere la trionfale cavalcata degli azzurri a Duisburg.

