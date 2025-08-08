Waterpolo Preview: l’Italia della pallanuoto maschile firma uno storico tris alle Universiadi
Nell’estate della pallanuoto azzurra non mancano le soddisfazioni. Dopo il titolo di campione d’Europa di categoria conquistato dall’Under 16 di Federico Mistrangelo, è la nazionale universitaria a riportare in alto il tricolore.
L’Italia, guidata da Mario Fiorillo, oro olimpico a Barcellona 92, conquista la medaglia d’oro alle Universiadi e si aggiudica il titolo per la terza volta consecutiva, dopo i trionfi di Napoli e Chengdu.
Davide Occhione, capitano del Settebello accademico, ci aiuta a rivivere la trionfale cavalcata degli azzurri a Duisburg.