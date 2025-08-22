CiclismoStrada
Vuelta a España 2025, tutti gli italiani in gara. Tiberi, Pellizzari e Ciccone per la classifica
Tutto pronto a Torino per l’inizio della Vuelta a España 2025. C’è sicuramente grande attesa per questa prima volta dall’Italia per la corsa spagnola e sicuramente i ciclisti del Bel Paese punteranno ad essere protagonisti. Sono diciotto gli azzurri al via della Vuelta ed alcuni di loro si presentano al via con grandi ambizioni.
Antonio Tiberi sarà il capitano della Bahrain-Victorious ed il laziale punta sicuramente a salire sul podio a Madrid. Attenzione poi anche a Giulio Pellizzari, che sarà il co-capitano della Red Bull insieme ad Hindley e che vuole confermarsi dopo il brillante Giro d’Italia. C’è poi un Giulio Ciccone (Lidl-Trek) in grandissima forma, ma l’abruzzese potrebbe decidere di puntare più alla maglia di miglior scalatore che ad un piazzamento importante in classifica generale.
Fari puntati anche su Filippo Ganna, che, dopo la sfortunatissimo inizio di Tour de France, punta ad almeno una vittoria di tappa alla Vuelta. C’è la cronometro alla diciottesima frazione, ma il piemontese può già inventarsi qualcosa nelle settimane precedenti. Attenzione poi a Lorenzo Fortunato, che nei tanti arrivi in salita può esaltarsi, mentre nelle volate un veterano come Elia Viviani proverà a piazzare un colpo.
TUTTI GLI ITALIANI DELLA VUELTA A ESPAÑA 2025
LIDL-TREK
Andrea Bagioli
Giulio Ciccone
RED BULL-BORA-HANSGROHE
Giovanni Aleotti
Giulio Pellizzari
Matteo Sobrero
SOUDAL QUICK-STEP
Gianmarco Garofoli
INEOS GRENADIERS
Filippo Ganna
ALPECIN-DECEUNINCK
Luca Vergallito
BAHRAIN-VICTORIOUS
Antonio Tiberi
Nicolò Buratti
Damiano Caruso
ASTANA TEAM
Nicola Conci
Lorenzo Fortunato
Fausto Masnada
ARKEA B&B HOTELS
Alessandro Verre
INTERMANCHE-WANTY
Simone Petilli
LOTTO
Elia Viviani
ISRAEL PREMIER-TECH
Marco Frigo