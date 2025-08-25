CiclismoStrada
Vuelta a España 2025, tutte le classifiche: Ciccone insidia Vingegaard per la maglia verde
Va in archivio ufficialmente anche la terza tappa della Vuelta a España 2025, con partenza a San Maurizio Canavese e arrivo a Ceres dopo 134 chilometri. Il francese David Gaudu (Grupama-FDJ) si è imposto allo sprint davanti ai danesi Mads Pedersen e Jonas Vingegaard, con il capitano della Visma-Lease a Bike che ha conservato la maglia rossa proprio grazie ai 4 secondi di abbuono odierni.
Nelle altre graduatorie del Grande Giro iberico troviamo Vingegaard al comando della classifica a punti con un margine di 12 lunghezze sull’azzurro Giulio Ciccone (oggi 4°). Italia protagonista con Alessandro Verre, leader nella graduatoria dei GPM, mentre lo spagnolo Juan Ayuso è il leader tra i giovani e potrà indossare domani la maglia bianca.
Di seguito le classifiche aggiornate:
CLASSIFICA GENERALE VUELTA A ESPAÑA 2025 DOPO LA TERZA TAPPA
1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 14″ 10:55:36
2 3 ▲1 Gaudu David Groupama – FDJ 14″ ,,
3 2 ▼1 Ciccone Giulio Lidl – Trek 6″ 0:08
4 4 – Bernal Egan INEOS Grenadiers 0:14
5 5 – Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 0:16
6 6 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
7 7 – Buitrago Santiago Bahrain – Victorious ,,
8 8 – Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike ,,
9 9 – Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG ,,
10 13 ▲3 Paret-Peintre Valentin Soudal Quick-Step ,,
11 12 ▲1 Almeida João UAE Team Emirates – XRG ,,
12 14 ▲2 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike ,,
13 15 ▲2 O’Connor Ben Team Jayco AlUla ,,
14 16 ▲2 Cepeda Jefferson Alveiro Movistar Team ,,
15 11 ▼4 Lecerf Junior Soudal Quick-Step ,,
16 10 ▼6 Soler Marc UAE Team Emirates – XRG ,,
17 18 ▲1 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
18 23 ▲5 Langellotti Victor INEOS Grenadiers ,,
19 17 ▼2 Riccitello Matthew Israel – Premier Tech ,,
20 21 ▲1 Landa Mikel Soudal Quick-Step ,,
21 20 ▼1 Frigo Marco Israel – Premier Tech ,,
22 25 ▲3 Tejada Harold XDS Astana Team ,,
23 22 ▼1 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team ,,
24 19 ▼5 López Harold Martín XDS Astana Team ,,
25 24 ▼1 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,
26 26 – Chumil Sergio Geovani Burgos Burpellet BH 0:35
27 27 – Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL ,,
28 28 – Tiberi Antonio Bahrain – Victorious ,,
29 30 ▲1 Træen Torstein Bahrain – Victorious ,,
30 29 ▼1 Rodríguez Cristián Arkéa – B&B Hotels ,,
31 32 ▲1 Hirt Jan Israel – Premier Tech 0:42
32 33 ▲1 Fisher-Black Finn Red Bull – BORA – hansgrohe 0:44
33 34 ▲1 Romo Javier Movistar Team ,,
34 35 ▲1 Silva Guillermo Thomas Caja Rural – Seguros RGA 0:47
35 36 ▲1 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike ,,
36 39 ▲3 Meintjes Louis Intermarché – Wanty ,,
37 37 – Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
38 43 ▲5 Bisiaux Léo Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,
39 41 ▲2 Balderstone Abel Caja Rural – Seguros RGA ,,
40 40 – Aparicio Mario Burgos Burpellet BH ,,
41 42 ▲1 Carr Simon Cofidis ,,
42 45 ▲3 Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:53
43 47 ▲4 Vervaeke Louis Soudal Quick-Step ,,
44 50 ▲6 Beloki Markel EF Education – EasyPost 1:03
45 31 ▼14 Sobrero Matteo Red Bull – BORA – hansgrohe 1:10
46 54 ▲8 Ryan Archie EF Education – EasyPost 1:12
47 56 ▲9 Aular Orluis Movistar Team 4″ 1:20
48 57 ▲9 García Pierna Raúl Arkéa – B&B Hotels 1:22
49 58 ▲9 Molard Rudy Groupama – FDJ 1:24
50 59 ▲9 Conci Nicola XDS Astana Team ,,
51 46 ▼5 Molenaar Alex Caja Rural – Seguros RGA ,,
52 65 ▲13 Schachmann Maximilian Soudal Quick-Step ,,
53 67 ▲14 Samitier Sergio Cofidis ,,
54 68 ▲14 Higuita Sergio XDS Astana Team ,,
55 38 ▼17 Harper Chris Team Jayco AlUla 1:28
56 48 ▼8 De Pestel Sander Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:34
57 52 ▼5 Poels Wout XDS Astana Team 1:35
58 74 ▲16 Bonneu Kamiel Intermarché – Wanty 1:37
59 53 ▼6 Guardeño Jaume Caja Rural – Seguros RGA 1:44
60 60 – Kwiatkowski Michał INEOS Grenadiers 1:53
61 72 ▲11 Faura José Luis Burgos Burpellet BH 1:55
62 83 ▲21 Howson Damien Q36.5 Pro Cycling Team 2:05
63 66 ▲3 Bagioli Andrea Lidl – Trek ,,
64 84 ▲20 Nerurkar Lukas EF Education – EasyPost 2:07
65 63 ▼2 Rolland Brieuc Groupama – FDJ 2:12
66 64 ▼2 Braz Afonso Clément Groupama – FDJ 2:21
67 76 ▲9 Masnada Fausto XDS Astana Team ,,
68 78 ▲10 de la Cruz David Q36.5 Pro Cycling Team 2:24
69 51 ▼18 Herrada Jesús Cofidis 2:28
70 81 ▲11 Rivera Brandon Smith INEOS Grenadiers 2:31
71 85 ▲14 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 2:32
72 62 ▼10 Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step 2:45
73 80 ▲7 Bernard Julien Lidl – Trek 2:55
74 87 ▲13 Canal Carlos Movistar Team 2:58
75 77 ▲2 Shaw James EF Education – EasyPost 2:59
76 75 ▼1 Bennett George Israel – Premier Tech 3:13
77 92 ▲15 Staune-Mittet Johannes Decathlon AG2R La Mondiale Team 4:01
78 94 ▲16 Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe 4:07
79 82 ▲3 Scotson Callum Decathlon AG2R La Mondiale Team 4:17
80 88 ▲8 Ourselin Paul Cofidis 4:20
81 79 ▼2 Buchmann Emanuel Cofidis 4:52
82 95 ▲13 Sheffield Magnus INEOS Grenadiers 4:55
83 96 ▲13 Pickering Finlay Bahrain – Victorious 5:09
84 90 ▲6 Kelderman Wilco Team Visma | Lease a Bike 5:11
85 55 ▼30 Craps Lars Lotto 5:22
86 86 – Verre Alessandro Arkéa – B&B Hotels 4″ 5:37
87 105 ▲18 Labrosse Jordan Decathlon AG2R La Mondiale Team 5:40
88 107 ▲19 Barceló Fernando Caja Rural – Seguros RGA ,,
89 99 ▲10 Côté Pier-André Israel – Premier Tech 5:51
90 101 ▲11 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 6:09
91 111 ▲20 Pedersen Mads Lidl – Trek 8″ 6:11
92 104 ▲12 De Pooter Dries Intermarché – Wanty 6:18
93 112 ▲19 Gruel Thibaud Groupama – FDJ 6:19
94 102 ▲8 Küng Stefan Groupama – FDJ 6:21
95 89 ▼6 Peters Nans Decathlon AG2R La Mondiale Team 6:29
96 73 ▼23 Castrillo Pablo Movistar Team 6:52
97 121 ▲24 Fagúndez Eric Antonio Burgos Burpellet BH 7:01
98 115 ▲17 Ermakov Roman Bahrain – Victorious 7:16
99 117 ▲18 Haig Jack Bahrain – Victorious ,,
100 109 ▲9 Hessmann Michel Movistar Team 7:22
101 113 ▲12 Jungels Bob INEOS Grenadiers 7:56
102 134 ▲32 de la Calle Hugo Burgos Burpellet BH 8:05
103 124 ▲21 Gamper Patrick Team Jayco AlUla 8:19
104 119 ▲15 Gregaard Jonas Lotto 8:21
105 116 ▲11 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 8:26
106 135 ▲29 Lozouet Léandre Arkéa – B&B Hotels 8:31
107 93 ▼14 Großschartner Felix UAE Team Emirates – XRG 8:36
108 108 – Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 8:49
109 127 ▲18 Cavagna Rémi Groupama – FDJ 9:26
110 141 ▲31 Koerdt Bjorn Team Picnic PostNL 9:27
111 123 ▲12 Rickaert Jonas Alpecin – Deceuninck 9:46
112 106 ▼6 O’Brien Kelland Team Jayco AlUla 9:48
113 69 ▼44 Quinn Sean EF Education – EasyPost 6″ 9:49
114 133 ▲19 Camprubí Marcel Q36.5 Pro Cycling Team 9:55
115 125 ▲10 García Cortina Iván Movistar Team 10:07
116 122 ▲6 Sepúlveda Eduardo Lotto 10:11
117 132 ▲15 Coquard Bryan Cofidis 10:20
118 136 ▲18 Thierry Pierre Arkéa – B&B Hotels 10:21
119 149 ▲30 González David Q36.5 Pro Cycling Team 10:43
120 151 ▲31 Christen Fabio Q36.5 Pro Cycling Team ,,
121 144 ▲23 Buratti Nicolò Bahrain – Victorious 10:53
122 130 ▲8 Bou Joan Caja Rural – Seguros RGA 10:55
123 110 ▼13 Van Boven Luca Intermarché – Wanty 11:19
124 160 ▲36 Planckaert Edward Alpecin – Deceuninck 11:27
125 165 ▲40 Livyns Arjen Lotto ,,
126 168 ▲42 Debruyne Ramses Alpecin – Deceuninck ,,
127 143 ▲16 Glivar Gal Alpecin – Deceuninck 11:29
128 44 ▼84 Rouland Louis Arkéa – B&B Hotels 11:35
129 171 ▲42 Ganna Filippo INEOS Grenadiers 11:38
130 49 ▼81 Chaves Esteban EF Education – EasyPost 11:39
131 148 ▲17 Vernon Ethan Israel – Premier Tech 6″ 11:58
132 61 ▼71 Martinez Juan Guillermo Team Picnic PostNL 12:00
133 70 ▼63 Dunbar Eddie Team Jayco AlUla ,,
134 126 ▼8 van Baarle Dylan Team Visma | Lease a Bike 12:06
135 114 ▼21 Verona Carlos Lidl – Trek 12:08
136 167 ▲31 Bayer Tobias Alpecin – Deceuninck 12:11
137 71 ▼66 Vergallito Luca Alpecin – Deceuninck 12:12
138 152 ▲14 Oliveira Ivo UAE Team Emirates – XRG 12:19
139 150 ▲11 Turner Ben INEOS Grenadiers 12:20
140 145 ▲5 Otruba Jakub Caja Rural – Seguros RGA 4″ 12:37
141 139 ▼2 Raisberg Nadav Israel – Premier Tech 12:42
142 137 ▼5 Stewart Jake Israel – Premier Tech 12:45
143 158 ▲15 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 12:46
144 163 ▲19 Segaert Alec Lotto 13:01
145 177 ▲32 Nicolau Joel Caja Rural – Seguros RGA 13:09
146 131 ▼15 Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 13:11
147 146 ▼1 Kragh Andersen Søren Lidl – Trek 13:22
148 91 ▼57 Petilli Simone Intermarché – Wanty 13:40
149 172 ▲23 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 14:54
150 98 ▼52 Knight Oliver Cofidis 15:01
151 97 ▼54 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 15:11
152 100 ▼52 Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 15:48
153 103 ▼50 Bouwman Koen Team Jayco AlUla 2″ 16:26
154 166 ▲12 De Buyst Jasper Lotto 16:32
155 118 ▼37 Guernalec Victor Arkéa – B&B Hotels 16:55
156 120 ▼36 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla ,,
157 154 ▼3 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 4″ 17:21
158 170 ▲12 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates – XRG 17:27
159 155 ▼4 Philipsen Jasper Alpecin – Deceuninck 10″ 17:49
160 128 ▼32 Smith Dion Intermarché – Wanty 17:50
161 173 ▲12 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek 17:57
162 129 ▼33 Reinderink Pepijn Soudal Quick-Step 6″ 18:21
163 138 ▼25 Biermans Jenthe Arkéa – B&B Hotels 19:20
164 140 ▼24 Foldager Anders Team Jayco AlUla 19:25
165 142 ▼23 Roosen Timo Team Picnic PostNL 20:03
166 147 ▼19 Hoole Daan Lidl – Trek 21:10
167 153 ▼14 Novak Domen UAE Team Emirates – XRG 22:02
168 157 ▼11 Viviani Elia Lotto 22:03
169 159 ▼10 Marit Arne Intermarché – Wanty ,,
170 164 ▼6 Eddy Patrick Team Picnic PostNL ,,
171 156 ▼15 Slock Liam Lotto 6″ 22:12
172 162 ▼10 van Uden Casper Team Picnic PostNL 22:15
173 161 ▼12 Aniołkowski Stanisław Cofidis ,,
174 174 – Fernández Sinuhé Burgos Burpellet BH 2″ 23:02
175 176 ▲1 Artz Huub Intermarché – Wanty 23:04
176 175 ▼1 Cavia Daniel Burgos Burpellet BH 23:47
177 182 ▲5 van Dijke Tim Red Bull – BORA – hansgrohe 27:29
178 169 ▼9 Riesebeek Oscar Alpecin – Deceuninck 29:19
179 179 – Azparren Xabier Mikel Q36.5 Pro Cycling Team 30:23
180 180 – Zukowsky Nickolas Q36.5 Pro Cycling Team ,,
181 178 ▼3 García Pierna Carlos Burgos Burpellet BH 39:55
CLASSIFICA A PUNTI VUELTA A ESPAÑA 2025 DOPO TERZA TAPPA
1 3 ▲2 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 65
2 4 ▲2 Ciccone Giulio Lidl – Trek 54
3 5 ▲2 Gaudu David Groupama – FDJ 52
4 1 ▼3 Philipsen Jasper Alpecin – Deceuninck 50
5 36 ▲31 Pedersen Mads Lidl – Trek 43
6 2 ▼4 Vernon Ethan Israel – Premier Tech 40
7 8 ▲1 Aular Orluis Movistar Team 35
8 9 ▲1 Bernal Egan INEOS Grenadiers 30
9 – – Quinn Sean EF Education – EasyPost 20
10 6 ▼4 Reinderink Pepijn Soudal Quick-Step 20
11 7 ▼4 Slock Liam Lotto 20
12 20 ▲8 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 20
13 19 ▲6 González David Q36.5 Pro Cycling Team 18
14 10 ▼4 Viviani Elia Lotto 18
15 11 ▼4 Almeida João UAE Team Emirates – XRG 17
16 – – Verre Alessandro Arkéa – B&B Hotels 17
17 – – Labrosse Jordan Decathlon AG2R La Mondiale Team 17
18 12 ▼6 Otruba Jakub Caja Rural – Seguros RGA 17
19 13 ▼6 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 17
20 14 ▼6 García Cortina Iván Movistar Team 16
21 15 ▼6 Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 15
22 16 ▼6 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 15
23 17 ▼6 Bouwman Koen Team Jayco AlUla 15
24 18 ▼6 Fernández Sinuhé Burgos Burpellet BH 15
25 – – Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 13
26 21 ▼5 de la Calle Hugo Burgos Burpellet BH 13
27 22 ▼5 Glivar Gal Alpecin – Deceuninck 13
28 23 ▼5 Coquard Bryan Cofidis 12
29 24 ▼5 Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 11
30 25 ▼5 Silva Guillermo Thomas Caja Rural – Seguros RGA 10
31 26 ▼5 Nicolau Joel Caja Rural – Seguros RGA 10
32 27 ▼5 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 9
33 – – Koerdt Bjorn Team Picnic PostNL 9
34 34 – Planckaert Edward Alpecin – Deceuninck 7
35 28 ▼7 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 7
36 29 ▼7 López Harold Martín XDS Astana Team 6
37 – – Christen Fabio Q36.5 Pro Cycling Team 6
38 30 ▼8 van Dijke Tim Red Bull – BORA – hansgrohe 6
39 31 ▼8 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 5
40 – – Fisher-Black Finn Red Bull – BORA – hansgrohe 5
41 32 ▼9 Turner Ben INEOS Grenadiers 5
42 33 ▼9 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 4
43 35 ▼8 Paret-Peintre Valentin Soudal Quick-Step 3
44 37 ▼7 Langellotti Victor INEOS Grenadiers 2
45 – – Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 2
46 38 ▼8 Cavia Daniel Burgos Burpellet BH 2
CLASSIFICA GPM VUELTA A ESPAÑA 2025 DOPO TERZA TAPPA
1 2 ▲1 Verre Alessandro Arkéa – B&B Hotels 8
2 1 ▼1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 5
3 5 ▲2 Gaudu David Groupama – FDJ 3
4 3 ▼1 Ciccone Giulio Lidl – Trek 3
5 – – Quinn Sean EF Education – EasyPost 3
6 4 ▼2 Nicolau Joel Caja Rural – Seguros RGA 2
7 – – Pedersen Mads Lidl – Trek 1
8 – – Gamper Patrick Team Jayco AlUla 1
9 6 ▼3 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 1
CLASSIFICA GIOVANI VUELTA A ESPAÑA 2025 DOPO TERZA TAPPA
1 1 – Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 10:55:52
2 3 ▲1 Paret-Peintre Valentin Soudal Quick-Step ,,
3 2 ▼1 Lecerf Junior Soudal Quick-Step ,,
4 5 ▲1 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
5 4 ▼1 Riccitello Matthew Israel – Premier Tech ,,
6 7 ▲1 Frigo Marco Israel – Premier Tech ,,
7 6 ▼1 López Harold Martín XDS Astana Team ,,
8 8 – Chumil Sergio Geovani Burgos Burpellet BH 0:19
9 9 – Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL ,,
10 10 – Tiberi Antonio Bahrain – Victorious ,,
11 11 – Fisher-Black Finn Red Bull – BORA – hansgrohe 0:28
12 12 – Silva Guillermo Thomas Caja Rural – Seguros RGA 0:31
13 13 – Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike ,,
14 16 ▲2 Bisiaux Léo Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,
15 15 – Balderstone Abel Caja Rural – Seguros RGA ,,
16 14 ▼2 Aparicio Mario Burgos Burpellet BH ,,
17 18 ▲1 Beloki Markel EF Education – EasyPost 0:47
18 20 ▲2 Ryan Archie EF Education – EasyPost 0:56
19 22 ▲3 García Pierna Raúl Arkéa – B&B Hotels 1:06
20 19 ▼1 Guardeño Jaume Caja Rural – Seguros RGA 1:28
21 26 ▲5 Faura José Luis Burgos Burpellet BH 1:39
22 28 ▲6 Nerurkar Lukas EF Education – EasyPost 1:51
23 24 ▲1 Rolland Brieuc Groupama – FDJ 1:56
24 29 ▲5 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 2:16
25 31 ▲6 Canal Carlos Movistar Team 2:42
26 32 ▲6 Staune-Mittet Johannes Decathlon AG2R La Mondiale Team 3:45
27 33 ▲6 Sheffield Magnus INEOS Grenadiers 4:39
28 34 ▲6 Pickering Finlay Bahrain – Victorious 4:53
29 21 ▼8 Craps Lars Lotto 5:06
30 30 – Verre Alessandro Arkéa – B&B Hotels 5:21
31 38 ▲7 Labrosse Jordan Decathlon AG2R La Mondiale Team 5:24
32 37 ▲5 De Pooter Dries Intermarché – Wanty 6:02
33 41 ▲8 Gruel Thibaud Groupama – FDJ 6:03
34 27 ▼7 Castrillo Pablo Movistar Team 6:36
35 42 ▲7 Ermakov Roman Bahrain – Victorious 7:00
36 39 ▲3 Hessmann Michel Movistar Team 7:06
37 46 ▲9 de la Calle Hugo Burgos Burpellet BH 7:49
38 47 ▲9 Lozouet Léandre Arkéa – B&B Hotels 8:15
39 51 ▲12 Koerdt Bjorn Team Picnic PostNL 9:11
40 25 ▼15 Quinn Sean EF Education – EasyPost 9:33
41 45 ▲4 Camprubí Marcel Q36.5 Pro Cycling Team 9:39
42 48 ▲6 Thierry Pierre Arkéa – B&B Hotels 10:05
43 55 ▲12 Christen Fabio Q36.5 Pro Cycling Team 10:27
44 53 ▲9 Buratti Nicolò Bahrain – Victorious 10:37
45 40 ▼5 Van Boven Luca Intermarché – Wanty 11:03
46 62 ▲16 Debruyne Ramses Alpecin – Deceuninck 11:11
47 52 ▲5 Glivar Gal Alpecin – Deceuninck 11:13
48 17 ▼31 Rouland Louis Arkéa – B&B Hotels 11:19
49 54 ▲5 Vernon Ethan Israel – Premier Tech 11:42
50 23 ▼27 Martinez Juan Guillermo Team Picnic PostNL 11:44
51 49 ▼2 Raisberg Nadav Israel – Premier Tech 12:26
52 58 ▲6 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 12:30
53 60 ▲7 Segaert Alec Lotto 12:45
54 36 ▼18 Knight Oliver Cofidis 14:45
55 35 ▼20 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 14:55
56 43 ▼13 Guernalec Victor Arkéa – B&B Hotels 16:39
57 56 ▼1 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 17:05
58 44 ▼14 Reinderink Pepijn Soudal Quick-Step 18:05
59 50 ▼9 Foldager Anders Team Jayco AlUla 19:09
60 61 ▲1 Eddy Patrick Team Picnic PostNL 21:47
61 57 ▼4 Slock Liam Lotto 21:56
62 59 ▼3 van Uden Casper Team Picnic PostNL 21:59
63 63 – Fernández Sinuhé Burgos Burpellet BH 22:46
64 65 ▲1 Artz Huub Intermarché – Wanty 22:48
65 64 ▼1 Cavia Daniel Burgos Burpellet BH 23:31
66 66 – van Dijke Tim Red Bull – BORA – hansgrohe 27:13