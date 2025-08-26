CiclismoStrada
Vuelta a España 2025, tappa di oggi Susa-Voiron: orari, tv, percorso, favoriti. C’è il Monginevro, occhio alla fuga
Si conclude la parentesi italiana della Vuelta a España 2025. Quarta tappa: partenza da Susa, poi ci si sposta, passando il confine, verso la Francia, con arrivo a Voiron dopo 206,7 chilometri. Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.
PERCORSO QUARTA TAPPA VUELTA
La frazione inizia subito in salita con il GPM di terza categoria di Puerto Exiles (5,6 km al 5,6% di pendenza media) che anticipa l’ascesa di Col de Montgenevre (8,3 km al 6,1% di pendenza media) e quella del Col du Lautaret (13,8 km al 4,3% di pendenza media). Da qui, una lunghissima discesa porterà sul lungo tratto pianeggiante finale prima dell’arrivo francese di Voiron.
PROGRAMMA QUARTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
Martedì 26 agosto – Quarta tappa Susa-Voiron (206,7 km)
Orario di partenza: 14.35
Orario di arrivo stimato: 17.00
DOVE VEDERE LA QUARTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA IN TV E STREAMING:
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN
Diretta Live testuale: OA Sport
FAVORITI
Andrà via la fuga? Da capire come il gruppo affronterà la prima parte di gara. Altrimenti il plotone potrebbe raggrupparsi sul finale e allora sarà volata, magari ristretta. Il nome da citare è nuovamente quello di Mads Pedersen, uscito sconfitto ieri. Riuscirà a tenere il passo Jasper Philipsen? Nomi da citare anche Ethan Vernon e Orluis Aular.