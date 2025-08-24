CiclismoStrada
Vuelta a España 2025, tappa di oggi Alba-Limone Piemonte: orari, tv, percorso, favoriti. Subito un arrivo in salita!
Prosegue in terra italiana la Vuelta a España 2025. Dopo la prima volata, che ha visto imporsi Jasper Philipsen a Novara, oggi la corsa iberica riparte da Alba e giunge in quel di Limone Piemonte, al termine di una seconda tappa che già vedrà i primi movimenti in chiave classifica generale.
PERCORSO
Tanta, tantissima pianura prima di approcciare l’ascesa finale sui 159,5 chilometri che attenderanno i corridori oggi. La salita conclusiva non sarà durissima, ma può vedere sicuramente il primo scontro tra i big: 9,9 chilometri al 5,1%, con gli ultimi 4,5 che vedranno le pendenze salire leggermente oltre il 6%.
PROGRAMMA SECONDA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
Domenica 24 Agosto
Seconda Tappa Alba-Limone Piemonte (159,6 km)
Orario di partenza: 13:53
Orario di arrivo: 17.30 circa
DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2025 IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus dalle 13:25 alle 18:00, DAZN
Diretta live testuale: OA Sport
FAVORITI
Ovviamente tutti attendono il primo testa a testa tra Jonas Vingegaard e la coppia UAE Emirates Almeida-Ayuso, ma l’Italia, con il pubblico di casa in festa, spera nei propri portacolori. L’arrivo sembra ideale per un Giulio Ciccone, apparso veramente in formissima nell’ultimo periodo. In casa azzurra occhi puntati anche su Antonio Tiberi.