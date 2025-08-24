LIVE Vuelta a España 2025, tappa di oggi in DIRETTA: primo arrivo in salita a Limone Piemonte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa della Vuelta a España 2025, Alba-Limone Piemonte di 159,6 chilometri. La gara si è aperta con l’atteso arrivo del gruppo a ranghi compatti e la soluzione allo sprint, vedremo quali emozioni potrà riservarci il secondo atto.

Jasper Philipsen della Alpecin-Deceuninck ha vinto in volata la prima tappa, la Torino/Reggia di Venaria-Novara e ha conquistato la maglia roja. Il belga ha preceduto il britannico Ethan Vernon della Israel-Premier Tech e il venezuelano Orluis Aular della Movistar Team. Elia Viviani della Lotto ha concluso con un ottimo quarto posto.

Il percorso della seconda frazione non presenta significative difficoltà altimetriche ed è pianeggiante fino al momento della verità. I corridori affrontano lo sprint intermedio di Busca al chilometro 68,4. La strada sale nel finale e prepara il gruppo all’arrivo in quota di Limone Piemonte, seconda categoria di 9,8 chilometri al 5,1% di pendenza media.

Jonas Vingegaard della Team Visma|Lease a Bike è, senza dubbio, il candidato più autorevole alla vittoria finale. Sembra lecito attendersi che il danese possa sfruttare l’occasione per inviare ai rivali un primo importante segnale. Da valutare quale strategia adotterà la UAE Team Emirates: il duo Almeida-Ayuso attenderà le mosse del danese o proverà ad attaccare nel tentativo di mettere in difficoltà il quotato rivale?

Grande attesa anche per la prova dei corridori italiani. L’aria di casa potrebbe ispirare Giulio Ciccone della Lidl-Trek, reduce dallo splendido successo della Classica di San Sebastian, e spingerlo a cercare il colpaccio. L’odierno arrivo in quota rappresenta un importante test anche per Antonio Tiberi e Giulio Pellizzari: il capitano della Bahrain-Victorious e il giovane talento della Red Bull potranno ricevere le prime importanti indicazioni sulle proprie condizioni e sul ruolo da recitare nel contesto di una corsa che dura tre settimane.

Vedremo chi conquisterà il successo di giornata e come si modificherà la conformazione della classifica. La seconda tappa partirà alle ore 13:53 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Gli aggiornamenti inizieranno alle ore 13:30. Segui con noi la seconda frazione della Vuelta a España 2025 per non perderti le fasi salienti della corsa. Buon divertimento!