Volley, Mondiali femminili: USA e Brasile per il primato, Francia-Grecia è uno spareggio

Il Campionato Mondiale di volley femminile 2025 in Thailandia entra nel vivo con la quinta e ultima giornata della fase a gironi, quella che consegnerà il quadro definitivo delle qualificate agli ottavi di finale. Le big hanno già iniziato a farsi valere, ma per molte squadre è ancora tutto aperto e i verdetti arriveranno soltanto sul campo.

A spiccare nel programma odierno sono alcune sfide di altissimo livello. Nel girone D gli Stati Uniti, già certi del primo posto, affrontano la Cechia, che deve compiere l’impresa di fermare le campionesse olimpiche per tenere viva la corsa al secondo posto, con l’Argentina pronta ad approfittarne nella sfida contro la Slovenia. Equilibrio totale anche nel girone C, dove Francia e Grecia si sfidano in uno spareggio che vale la stagione: chi perde è fuori, chi vince può ancora sperare. Da non sottovalutare nemmeno il duello tra Brasile, già qualificato, e Porto Rico, all’ultima chiamata per restare nel torneo.

Grande attesa anche a Bangkok per la sfida tra Thailandia e Olanda, entrambe già qualificate e in lotta per il primato del girone A: sarà una delle partite più spettacolari del primo turno, con le padrone di casa pronte a sfruttare il tifo del pubblico per provare a sorprendere una delle formazioni più solide del panorama internazionale.

Più tranquilla, invece, la situazione nel girone B: Italia e Belgio sono già certe di proseguire il cammino e il loro scontro diretto, in programma a Phuket, definirà le gerarchie del gruppo, mentre Cuba e Slovacchia proveranno a lasciare almeno un segno prima di salutare la competizione.

Pool D – ore 11:00, a Nakhon Ratchasima. Argentina vs Slovenia. L’Argentina è ancora in corsa: con un successo potrebbe contendere a Cechia il secondo posto del girone, ma deve sperare anche in un passo falso delle europee contro gli Stati Uniti. Per la Slovenia, invece, l’eliminazione è ormai certa dopo due sconfitte consecutive, nonostante il buon avvio contro la Cechia all’esordio. Gara che ha quindi valore soprattutto per le sudamericane, chiamate a chiudere con orgoglio e a tenere viva la fiammella della speranza fino all’ultima palla del girone.

Pool C – ore 11:00, a Chiang Mai. Francia vs Grecia. Francia e Grecia si sfidano in un vero e proprio spareggio: chi vince può ancora ambire a un posto tra le prime due, chi perde saluta il torneo. Le transalpine, dopo il ko con il Brasile, hanno l’obbligo di reagire subito, mentre la Grecia arriva forte della vittoria su Porto Rico, che le ha regalato fiducia e morale. Si preannuncia una partita equilibrata e intensa, dove conterà la gestione della pressione: chi saprà mantenere lucidità nei momenti chiave può prolungare la propria avventura mondiale.

Pool A – ore 12:00, a Bangkok. Svezia vs Egitto. Svezia ed Egitto sono già matematicamente eliminate, dopo le sconfitte subite con Olanda e Thailandia. La sfida vale quindi per l’onore e per chiudere il girone con un successo che darebbe morale e prestigio. Le scandinave, protagoniste di una buona prestazione contro l’Olanda, vogliono confermarsi in crescita, mentre l’Egitto proverà a sfruttare la fisicità per salutare il Mondiale con un sorriso. Un match che non inciderà sulla classifica, ma che resta importante per il percorso internazionale delle due nazionali.

Pool D – ore 14:30, a Nakhon Ratchasima. USA vs Cechia. Gli Stati Uniti sono già sicuri del primo posto nel girone dopo i successi contro Slovenia e Argentina. Per la Cechia, invece, è la partita della verità: serve almeno una vittoria per sperare di mantenere il secondo posto e accedere agli ottavi, con l’Argentina che insegue da vicino. La squadra ceca dovrà superarsi contro una corazzata che finora ha lasciato poco alle avversarie, ma il sogno qualificazione passa inevitabilmente da qui.

Pool C – ore 14:30, a Chiang Mai. Brasile vs Porto Rico. Il Brasile, imbattuto dopo due vittorie, è già qualificato e cerca il primo posto matematico del girone. Porto Rico, invece, è all’ultima chiamata: dopo le sconfitte con Francia e Grecia non può più permettersi passi falsi. La differenza tecnica e di esperienza è tutta dalla parte delle sudamericane, ma le portoricane proveranno a giocarsi le proprie carte per alimentare una speranza che ormai è ridotta al lumicino.

Pool A – ore 15:30, a Bangkok. Thailandia vs Olanda. È la partita più attesa del girone: Thailandia e Olanda sono entrambe già qualificate, ma lo scontro diretto vale il primato e una posizione di forza in vista degli ottavi. Le padrone di casa hanno vinto in scioltezza contro Egitto e Svezia, spinte dal calore del pubblico di Bangkok. Le olandesi, fin qui impeccabili, hanno mostrato compattezza e qualità in tutti i reparti. Una sfida di alto livello tecnico che promette spettacolo e grande equilibrio.

Pool B – ore 15:30, a Phuket. Cuba vs Slovacchia. Sia Cuba che Slovacchia hanno già detto addio al torneo, dopo i netti ko contro Italia e Belgio. La sfida vale quindi solo per la terza piazza e per provare a chiudere con una vittoria che salvi almeno in parte il bilancio. Cuba cercherà riscatto dopo due prove incolori, mentre la Slovacchia punterà sulla sua organizzazione per centrare un successo di prestigio.