Volley, l’Italia regola la Tunisia e firma il poker ai Mondiali U21. Zlatanov, Mati e Barotto in doppia cifra

L’Italia ha travolto la Tunisia con un perentorio 3-0 (25-17; 25-13; 25-18) e ha così infilato la quarta vittoria consecutiva ai Mondiali Under 21 di volley maschile. Dopo il brillante successo ottenuto sabato nello scontro diretto con la Francia, la nostra Nazionale è tornata in campo a Jiangmen (Cina) e ha rispettato il pronostico della vigilia contro la poco quotata compagine africana, conservando così la propria imbattibilità nella rassegna iridata di categoria.

I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza, già certi della qualificazione agli ottavi di finale, hanno preso il controllo delle operazioni fin dalle battute iniziali dei tre set e hanno chiuso la pratica in un’ora di gioco. Gli azzurri si confermano in testa alla classifica del gruppo D con 4 successi (12 punti) e hanno nei fatti ipotecato il primato in graduatoria, domani (martedì 26 agosto, ore 12.00) si tornerà in scena per la sfida finale del raggruppamento contro l’Argentina.

A mettersi maggiormente in luce sono stati lo schiacciatore Manuel Zlatanov (14 punti), l’opposto Tommaso Barotto (11 punti, 2 muri) e il centrale Pardo Mati (12 punti, 3 ace). Buona prestazione anche dell’altro martello Lorenzo Magliano (9 punti per il capitano) sotto la regia di Gabriele Mariani, 5 punti (2 muri) per il centrale Gioele Taiwo, Luca Loreti il libero. Tra le fila della Tunisia i migliori sono stati Frikha (7) e Trabelsi (6).