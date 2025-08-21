Volley, l’Italia incomincia i Mondiali U21 con una vittoria: Indonesia ko, Mati e Zlatanov pimpanti

L’Italia ha incominciato con una vittoria la propria avventura ai Mondiali Under 21 di volley maschile, sconfiggendo l’Indonesia per 3-0 (25-21; 25-17; 25-22). Gli azzurri hanno dominato i primi due set andati in scena a Jiangmen (Cina), mentre nel terzo parziale sono stati costretti a rimontare da 7-13 e 15-19 contro la poco quotata compagine asiatica. I ragazzi di coach Vittorio Fanizza si sono portati in testa alla classifica del gruppo D insieme alla Francia e domani torneranno in campo per fronteggiare l’Ucraina.

Nel raggruppamento figurano anche l’insidiosa Argentina e la poco quotata Tunisia, le prime quattro classificate si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta, che incomincerà agli ottavi di finale. Un miglior piazzamento nella Pool permetterà di avere un cammino sulla carta più agevole verso l’atto conclusivo, la nostra Nazionale si è presentata all’appuntamento con grandi ambizioni nonostante alcuni giocatrici di rilievo abbiano anche due-tre anni in meno rispetto all’età limite.

Il centrale Pardo Mati si è scatenato, mettendo a segno 13 punti (4 muri, 6 ace). In doppia cifra anche il bomber Tommaso Barotto (12 punti) e lo schiacciatore Manuel Zlatanov (11 punti con 2 ace, reduce dai Mondiali U19), affiancato di banda dal capitano Lorenzo Magliano (6 punti, 2 muri, 2 ace). A completare il sestetto il palleggiatore Gabriele Mariani (1), il centrale Gioele Taiwo (6 punti, 4 muri) e il libero Luca Loreti, c’è stato spazio anche per il secondo opposto Diego Frascio (3 punti). Tra le fila dell’Indonesia i migliori sono stati gli attaccanti Haikal (13) e Dawuda (6).