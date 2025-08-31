LIVE Italia-Iran, Mondiali volley U21 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il titolo in finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finalissima dei Mondiali under 21 di pallavolo maschile tra Italia ed Iran. Ultimo atto della manifestazione iridata tra gli azzurrini ed i temibili asiatici, giunti in finale dopo aver piegato per 3-0 rispettivamente Cechia e Stati Uniti. Si comincerà alle 14.00 nell’impianto di Jiangmen (Cina) per quella che sarà la riedizione della finale del 2023.

Coach Fanizza chiederà un ultimo sforzo ai suoi ragazzi, con capitan Magliano a guidare la truppa. Le geometrie di Mariani serviranno a mettere in moto in primis Barotto e Zlatanov, decisivi nella semifinale, oltre ai centrali Taiwo e Pardo Mati. Questi ultimi dovranno alzare il muro per disinnescare le bordate degli schiacciatori avversari. Necessario anche l’apporto difensivo del sempre presente Loreti, fondamentale con le sue coperture ed i suoi recuperi.

Iraniani che si confermano ai vertici della categoria dopo aver vinto la passata edizione del Mondiale under 21. Tradizione che continua per i persiani, che possono vantare un Mombeni in stato di grazia. Pericolosissimi i centrali Armin e Taha, autori di 6 muri nella semifinale contro gli Stati Uniti. Il palleggiatore Emran metterà in moto Ariyan e Matin, capaci di mettere a referto numerosi punti.

La finalissima dei Mondiali under 21 di pallavolo maschile tra Italia ed Iran inizierà alle 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurri!