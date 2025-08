Volley, Italia-Polonia in finale di Nations League: terzo atto della saga, il Brasile si arrende

La Polonia ha sconfitto il Brasile per 3-0 (28-26; 25-19; 25-21) e si è qualificata alla finale della Nations League 2025 di volley maschile. L’Italia affronterà dunque i Campioni d’Europa nell’atto conclusivo in programma domenica 3 agosto (ore 13.00), sarà la rivincita delle finali dei Mondiali 2022 (vinti dagli azzurri) e degli Europei 2023 (conquistati dai biancorossi), l’ultimo precedente risale a qualche settimana fa durante la fase preliminare e fu la nostra Nazionale a prevalere (ma dall’altra parte delle rete mancavano alcuni big). I verdeoro dovranno invece accontentarsi di fronteggiare la Slovenia nell’incontro che metterà in palio il gradino più basso del podio.

I biancorossi si sono issati sul 19-15 e 22-17 nel primo parziale, sono stati rimontati fino al 23-23, si sono visti annullare tre set-point non consecutivi e poi sono riusciti a imporsi. Una volta portata a casa la prima frazione, la Polonia ha saputo dettare legge nitidamente nel secondo set e a metà del terzo ha trovato un break pesantissimo che ha saputo conservare fino alla conclusione. Si tratta della terza finale di Nations League per i biancorossi dopo quella vinta nel 2023 e quella persa nel 2021 proprio contro il Brasile, oggi apparso nel complesso sottotono.

Sul campo di Ningbo (Cina) va segnalata la prova di spessore da parte dell’opposto Sasak (19 punti), mentre di banda si sono alternati i martelli Leon (9 punti), Fornal (9) e Semeniuk (6) sotto la regia di Komenda. Al centro prova di spessore del capitano Kochanowski (10, 3 muri, 2 ace), spalleggiato da Nowak (1). Al Brasile non è bastato il bomber Darlan (16), 6 punti del centrale Flavio, poco brillanti i martelli Arthur (4) e Bergmann (3).