Volley femminile, l’Italia sfiderà la Germania agli ottavi dei Mondiali. Persa una sfida titanica con la Polonia

Sono servite due ore e mezza di autentica battaglia, un tie-break infuocato terminato ai vantaggi e continui ribaltamenti di fronte prima di conoscere l’identità dell’avversaria dell’Italia negli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile: la nostra Nazionale affronterà la Germania, uscita sconfitta contro la Polonia nello scontro diretto che metteva in palio il primo posto nella Pool G. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 si trasferiranno da Phuket a Bangkok, dove sabato 30 agosto (ore 12.00 od ore 15.30) incroceranno le tedesche nella prima sfida da dentro o fuori di questa rassegna iridata.

Le azzurre partiranno con i favori del pronostico contro le teutoniche, ma dovranno prendere con le pinze un’avversaria che ha già creato diversi grattacapi durante la fase preliminare della Nations League e che oggi è andata a un passo dal colpaccio contro le biancorosse. La Germania si è issata sul 2-1 e 23-20, ha avuto due match-point a disposizione sul 24-22 del quarto set e non è riuscita a concretizzarli, poi ha dato vita a un tie-break rovente giocato sul filo dell’equilibrio e si è dovuta arrendere a un millimetro dalla meta. La Polonia si è imposta con il punteggio di 3-2 (21-25; 25-15; 19-25; 28-26; 19-17) e sabato incrocerà il Belgio.

Le vincenti di Italia-Germania e Polonia-Belgio si affronteranno nei quarti di finale sempre nella capitale della Thailandia, dunque potrebbe materializzarsi il replay di una partita già giocata nella fase a gironi, come appunto Italia-Belgio (3-1) o Germania-Polonia. A guidare il sestetto allenato da coach Stefano Lavarini sono state l’opposto Magdalena Stysiak (26 punti, 3 muri), le schiacciatrici Lukasik (15) e Czyrnianska (11), la centrale Korneluk affiancata in reparto da Jurczyk (4) sotto la regia di Kowalewska, c’è stata spazio anche per il martello Damaske (6) e la bomber Smarzek (3). Alla Germania non sono bastate le attaccanti Alsmeier (19), Weske (18) e Stigrot (14) e la centrale Weitzel (15).