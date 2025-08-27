Volley femminile, il tabellone dell’Italia ai Mondiali: le avversarie turno per turno. Brasile in semifinale?

Va ufficialmente in archivio la fase a gironi dei Campionati Mondiali 2025 di volley femminile, evento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento in Thailandia. Le prime due classificate degli otto raggruppamenti hanno superato il turno e sono avanzate alla fase a eliminazione diretta, che scatterà con gli ottavi di finale tra il 29 agosto ed il 1° settembre.

L’Italia ha dominato come da pronostico la Pool B, prolungando la striscia di vittorie consecutive e lasciando per strada un solo set nella terza partita con il Belgio, in attesa di cominciare a fare davvero sul serio dal prossimo match. La formazione guidata dal CT Julio Velasco troverà agli ottavi la Germania (seconda nel gruppo G), con all’orizzonte un quarto di finale contro la vincente di Polonia-Belgio.

Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024, nel caso in cui dovessero approdare in semifinale, affronterebbero a quel punto con ogni probabilità una tra Brasile e Cina (favoritissime rispettivamente contro Repubblica Dominicana e Francia agli ottavi) per andare a caccia di un posto in Finale. Nella parte alta del tabellone andranno in scena invece le sfide Paesi Bassi-Serbia, Giappone-Thailandia, Stati Uniti-Canada e Turchia-Slovenia agli ottavi.

TABELLONE MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025

OTTAVI DI FINALE

Paesi Bassi vs Serbia

Giappone vs Thailandia

USA vs Canada

Turchia vs Slovenia

Italia vs Germania

Belgio vs Polonia

Brasile vs Repubblica Dominicana

Cina vs Francia

QUARTI DI FINALE

Quarto di finale 1: Vincente Paesi Bassi-Serbia vs Vincente Giappone-Thailandia

Quarto di finale 2: Vincente Italia-Germania vs Vincente Belgio-Polonia

Quarto di finale 3: Vincente Brasile-Repubblica Dominicana vs Vincente Cina-Francia

Quarto di finale 4: Vincente USA-Canada vs Vincente Turchia-Slovenia

SEMIFINALI

Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 4

Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 2 vs Vincente Quarto di finale 3

FINALI

Finale per il bronzo: Perdente Semifinale 1 vs Perdente Semifinale 2

Finale per l’oro: Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2